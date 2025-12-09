Slušaj vest

Modni izbori Dare Bubamare često su predmet kritike, a nakon makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13 koji je u više navrata u svojoj emisiji veoma oštro komentarisao njen odabir garderobe, o Darin stajling iskritikovao je i modni kreator David Ćurčić.

On je gostujući u jednom podkastu, pevačicu naveo kao primer javnih ličnosti kojima ni plaćanje stiliste ne pomaže da izgledaju bolje.

- Imaš javne ličnosti koje unajmljuju stiliste, na primer Dara Bubamara, ona ima stilistu. Ali ona žena izleda... ma ona nije normalna. Stvarno nije normalna. Čoveče, pa kakve stvari ona oblači na njenu građu, na njenu visinu. Samo da krenemo od toga koliko je ona visoka - rekao je Ćurčić u podkastu "Morava".

David Ćurčić
David Ćurčić Foto: Printscreen/Instagram

- Ona je metar i po, bio sam u njenom PR timu za koncert u Areni, ja nju kad sam video... Ona pokušava, ima neke pokušaje kopiranja i hoće da izgleda svetski, ali ona nije taj kapacitet.

Podsetimo, Dara Bubamara ovih dana otisnula se u toplije krajeve i svojim pratiocima pokazala kako izgleda let biznis klasom iz Beograda za Dubai.

