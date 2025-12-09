Slušaj vest

Mlađa ćerka Zdravka Čolića uradila je hijaluronske filere u ustima i nosu i time osvežila svoj prirodni izgled.

Lara Čolić koja je otišla na kratko putovanje u Austriju sa starijom sestrom Unom i njenim momkom sa kojim planira veridbu, odlučila je da ode na remont.

- Pevačeva mlađa ćerka popunila je usne hijaluronskim filerima, a pored toga popunila je i nos kako bi svoj izgled dovela do savršenstva - prenosi izvor.

1/11 Vidi galeriju Lara Čolić Foto: ATA images, Printskrin Instagram

Kako Lara ima samo 19 godina, pazila je da ne pretera, pa je tako odradila ove estetski zahvate sa umerenom dozom filera kako bi ipak zadržala svoj prirodni izgled.

Inače, Čolićeva je veoma aktivna na Instagramu gde često deli provokativne fotografije sa svojim pratiocima.

Raskinula sa bogatim naslednikom

Podsetimo, Lara Čolić i bogataš Andrija Đ. proletos su raskinuli vezu, a naširoko se pričalo da je on ostavio nju. Andrija je sin vlasnika najvećeg lanca teretana na ovim prostorima, a ljubavni odnos nisu uspeli da održe, pa su na isti stavili tačku posle godinu dana romanse.

Kako se saznaje, raskid je usledio nakon što su oboje odlučili da se posvete radu na sebi, pa tako Lara Čolić sada često objavljuje kako provodi vreme u druženju sa svojim prijateljima, ali i izlascima. Isti slučaj je i sa Andrijom, a bogati naslednik se posvetio i porodičnom biznisu.

Očekivao više od ćerki

Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno. - Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".