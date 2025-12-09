Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas slave Svetog Alimpija Stolpnika, a ovo je ujedno i krsna slava u domu Miljkovića. Luka i Marko će je obeležiti u krugu prijatelja i porodice, a bivši rijaliti učesnik posebno je emotivan danas jer je ovo prva slava bez roditelja.

Marko Miljković postavio je danas na Instagramu ikonu Svetog Alimpija, krsne slave koju slavi on i porodica. Ovo je posebno emotivan dan za njega jer je prvi put da će slavsku sveću upaliti bez roditelja.

Marko Miljković slava
Marko Miljković slavi slavu svetog Alimpija Foto: Pritnsceen/Instagram

Marku je otac preminuo letos, a majka pre tri godine. Rane su i dalje sveže. Na današnji dan je postavio ikonu sveca na Instagramu i napisao: 

- Sveti Alimpije, podari mir mojim roditeljima u rajskom dvorištu.

Uradio ostavinsku raspravu

Uoči slave se Marko oglasio na Jutjubu i otkrio da je sa rođenom sestrom podelio imovinu.

- Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa delom imanja će biti na mene. Jedan deo imanja će pripasti njoj, izdelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću - rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu i dodao kakve planove ima za uređenje kuće.

Rodna kuća Marka Miljkovića Foto: Printscreen/Pink

- Jedan razlog prodaje vikendice u Mramorku je upravo ova situacija gde treba da sredimo mnogo bitniju kuću. Neću da žurim, polako, sređivaćemo jedno po jednu. Za početak nam je bitno da može da se prespava. Da imamo uslove da se odmorimo tamo na kratko. Nadam se da će vremenom to biti sve bolje i bolje, takav mi je plan. Svašta sam zamislio.

