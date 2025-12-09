Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas slave Svetog Alimpija Stolpnika, a ovo je ujedno i krsna slava u domu Miljkovića. Luka i Marko će je obeležiti u krugu prijatelja i porodice, a bivši rijaliti učesnik posebno je emotivan danas jer je ovo prva slava bez roditelja.

Marko Miljković postavio je danas na Instagramu ikonu Svetog Alimpija, krsne slave koju slavi on i porodica. Ovo je posebno emotivan dan za njega jer je prvi put da će slavsku sveću upaliti bez roditelja.

Marko Miljković slavi slavu svetog Alimpija Foto: Pritnsceen/Instagram

Marku je otac preminuo letos, a majka pre tri godine. Rane su i dalje sveže. Na današnji dan je postavio ikonu sveca na Instagramu i napisao:

- Sveti Alimpije, podari mir mojim roditeljima u rajskom dvorištu.

Uradio ostavinsku raspravu

Uoči slave se Marko oglasio na Jutjubu i otkrio da je sa rođenom sestrom podelio imovinu.

- Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa delom imanja će biti na mene. Jedan deo imanja će pripasti njoj, izdelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću - rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu i dodao kakve planove ima za uređenje kuće.

1/5 Vidi galeriju Rodna kuća Marka Miljkovića Foto: Printscreen/Pink