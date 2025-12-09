Slušaj vest

Nikada nije bila tajna da muzičke zvezde ali i generalno pevači i pevačice sa estrade zarađuju dobro. Mnogi su još na početku karijere zbog mikrofona napustili škole i fakultete, a nekima od njih je diploma bila na prvom mestu.

Mnogi pevači imaju savršen sluh i neverovatan talenat, te mogu besprekorno pevati bez dana školovanja svog glasa, ili bilo kakvog školovanja, dok su neki pevači završili visoke škole, fakultete, mastere i doktorate, ali javnost o tome ne zna ništa.

Jedni od onih koji su želeli da se pohvale i diplomom ali i bogatom karijerom jesu Aleksandrar Milić Mili, Neda Ukraden, Tamara Dragić,

Dj Krmak

Dj Krmak je pravo iznenađenje kada je visoko obrazovanje u pitanju, te su se mnogi šokirali kada su čuli da on ima čak tri diplome.

Kako su domaći mediji prenosili ranije, on ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta.

DJ Krmak prepoznatljiv je po kosi koja je uvek ofarbana u jake boje, kao i još neobičnijim frizurama i odevnim kombinacijama.

Podsetimo, DJ Krmak je govorio o tome kako su ga kolege tretirale.

- Evo posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - ispričao je jednom prilikom.

Sa ovakvom biografijom, on spada u najobrazovanije muzičare na domaćoj estradi.

Neda Ukraden

Jedna od retkih pevačica sa muzičke scene koja se može pohvaliti diplomama dva državna fakulteta jeste Neda Ukraden.

Iako je svoju karijeru počela jako rano, sa čak 17 godina, nikada nije odustala od obrazovanja, te je završila engleski jezik i književnost, ali i Pravni fakultet u Sarajevu.

Jednom prilikom Neda je priznala da su njeni roditelji bili razočarani jer se nije oprobala u medicini.

- Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem pravo, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila da upišem engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, Šekspirom pogotovo. Otac mi je govorio: „Ti ćeš po podne i uveče da budeš pevačica, a šta ćeš da radiš pre podne? Od čega ćeš da živiš?“ Bili su razočarani što nisam učila za lekara, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: „Šta će ti engleski, možeš da odeš u Englesku i tako naučiš jezik, a ne da studiraš“ – ispričala je svojevremeno Neda za „Kurir“.

Aleksandar Milić Mili

Aleksandar Milić Mili smatra se najobrazovanijim muzičarem, a malo ko zna da ima diplomu jednog od najprestižnijih fakulteta na svetu.

Mili je jednom prilikom rekao da on i brat nikada nisu zapostavili školovanje, a on ima diplomu Biznis administracije u Pragu.

– Ivan i ja smo tako odgajani da smo imali razne aktivnosti, sport, muziku i školu, i ako u tim stvarima dajemo rezultate, bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Roditelji su nas podržavali, pogotovo u muzici. Ivan je bio sjajan pijanista, a ja najlošiji đak u istoriji muzičke škole koja ima tradiciju 200 godina. Nikad ništa nisam vežbao, svirao sam sa 12 dok su svi ostali u grupi imali 9 godina. Bio sam katastrofa, ali sam vrlo rano počeo da pravim pesme. Već sa 9 godina sam dobio prvu nagradu Hrvatske za dečiju poeziju. Stalno me je privlačilo da svoje misli i unutrašnji svet beležim na papiru – ispričao je Mili za Grand.

Zorica Brunclik

Ono što je takođe poznato, legenda narodne muzike Zorica Brunclik umalo da ima dve diplome.

Sa završenim Ekonomskim fakultetom u Nišu, ova pevačica je umalo nastavila karijeru u poslovnom svetu ali se na kraju ipak vratila svojoj najvećoj ljubavi – muzici. Pored ekonomije, jedno vreme se zanimala i za pravo te je i upisala Pravni fakultet ali ga nikada nije završila. Obrazovanje je bitan element u njenoj porodici te je tako i njen suprug Kemiš magistrirao harmoniku u Beču i postao jedan od muzičkih stručnjaka u Srbiji. Ovaj par definitivno može da bude uzor mladim ljudima kada je u pitanju vođenje uspešne karijere ali i obrazovanje koje je daleko potrebno čak i ako se ne planirate u potpunosti baviti onim što ste studirali.

Viki Miljković

Viki iza sebe ima bogatu muzičku karijeru, ali nije zapostavila obrazovanje, a završila je Fakultet muzičke umetnosti.

Pored muzike, Viki Miljković ostvarila je i neverovatan uspeh u privatnom biznisu, te je danas jedna od najtraženijih u svom poslu. Vremenom postala vrhunski ekspert za nekretnine i opremanje luksuznog nameštaja.

Kada je njen biznis u pitanju sarađivala je sa velikim imenenima kao što su Željko Mitrović, Jelena Karleuša, Suzana Jovanović, Dejan Petrović, ali i njena kuma Svetlana Ceca Ražnatović.

Nikolija

Takođe, neke mlađe generacije se mogu pohvaliti diplomama fakulteta.

Nikolija Jovanović shvatila je da je pevanje mnogo unosniji posao, pa joj diploma fakulteta za Međunarodni biznis u Atini sada služi samo za pohvalu.

Iako se negde pretpostavljalo da će Nikolija ući u muzičke vode zbog majke Vesne Zmijanac, ona nije zanemarila obrazovanje, te je završila studije u roku. Za to je možda i najviše zaslužna upravo njena mama.

"Ja sam Nikoliji rekla da mora prvo da završi fakultet, a onda može da se bavi čime god želi", izjavila je svojevremeno Vesna.

Tamara Dragić

Tamara Dragić (35) je u julu prošle godine uspešno odbranila svoju doktorsku disertaciju, što ju je ubrojilo u najškolovanije pevačice na našim prostorima.

Ona se, inače, proslavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a tokom protekle godine pohvalila se da je uspela da i pored brojnih poslovnih obaveza, uspela i da završi doktorat.

– Možete me zvati doktorka, jer sam od danas zvanično doktor kulturoloških nauka. Ova doktorska disertacija nastala je iz želje da dam svoj lični doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Kako sam poslednjih godina suočena sa stanjem bezbednosti saobraćaja, gde povećani obim saobraćajnih nezgoda kao pošast odnosi veliki broj života, odlučila sam da uz pomoć nauke dođem do odgovora na pitanje: Kako povećati nivo bezbednosti drumskog saobraćaja?– izjavila je Tamara nedavno.

Muzičkom akedemijom mogu da se pohvale mnoge poznate ličnosti među kojima su Zorana Pavić, Bilja Krstić i Jelena Kostov, Aleksandra Radović.

