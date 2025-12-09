Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković svoju karijeru započela je na RTSu i to kao novinar informative.

Iako je danas svi znaju po svojoj emisiji "Magazin in", malo ko zna da je Sanja Marinković svoju karijeru započela kao voditelj jutarnjeg programa.

"Zamerali su mi mnogo toga"

- Radila sam u informativi, vodila sam vesti u jutarnjem programu, a kasnije sam radila reportaže jutarnjeg programa, a onda sam i vodila jutarnji program jedno četiri, pet godina. Kada je došlo do smene vlasti i kada sam ja bila voditelj počeli su mnogo toga da mi zameraju. Najviše da se mnogo smejem u jutarnjem programu, jer tadašnji urednici su smatrali da jutarnji program nacionalne televizije mora da vodi neko ko je ozbiljan, ko nema taj osmeh kad se upali crvena lampica. To im je smetalo. Smetale su im i moje godine, to što sam mlada, moj obim grudi, moj dekolte... Svašta im je smetalo i videla sam da to više nije dovoljno dobra atmosfera za mene - rekla je Sanja nedavno.

Sanja Marinković uživa na kruzeru Foto: Pritnscren/Instagram

- Onda je usledio poziv pokojnog Zorana Predića, koji je bio urednik jedne lokalne televizije u Crnoj Gori i koji je rekao da kada se bude vratio u Srbiju i bude ponovo imao svoj televizijski kanal "ovu malu ću da zovem". Ispostavilo se da u tom trenutku moja drugarica iz osnovne bude njegova producentkinja i ona me je pozvala telefonom i rekla da bi gospodin Zoran Predić voleo da mi ponudi angažman na "JuInfo" kanalu... Došla sam i rekao mi je da mnogo voli stil, moj osmeh, temperament, mladost i energiju koja isijava kada ja vodim program... - pričala je Sanja i dodala:

Kako je nastao Magazin In

- Rekao mi je "radi šta god želiš" i onda se dogodio "Magazin In" koji postoji toliko godina. Posle sam prešla i na Tv "Politika". Onda je usledio poziv "Pinka" koji nisam odmah prihvatila. Bilo je vaganja, velika televizija, da li će to meni da prija... Bila sam vrlo nesigurna. Zahvaljujući Bošku Jakovljeviću, koji me je preporučio, on me je zvao, dao mi vetar u leđa, bio veliki oslonac i to traje toliko dugo već - rekla je tada Sanja Marinković.

