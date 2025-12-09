Slušaj vest

Jovan Radulović Jodžir, kontroverzni influenser iz Crne Gore, objavio je fotografiju sa suprugom Irenom i obratio joj se emotivnim rečima.

"Možda nisam bio najbolja osoba u tvom životu"

Jodžir je iznenadio svoje pratioce na Instagramu kada je objavio crno belu sliku sa svojom suprugom i uputio joj dirljive reči uz izjavljivanje ljubavi.

- Kad dođe taj jedan dan Pero moj… Znam, “možda” nisam bio najbolja osoba u tvom životu, al jednog dana kad me ne bude bilo i pomisliš na mene ili čuješ moje ime, nasmij se i reci, bio je drugačiji. Volim te blento blentava - napisao je Jovan.

Dirljiva rođendanska čestitka

Jovan nikada nije krio koliko voli svoju suprugu, a nedavno joj je na sličan način javno čestitao rođendan, što je raznežilo sve ljude koji ga prate.

On je napisao da su zajedno prošli kroz periode kada “nisu imali ništa”, ali da mu je život zaista počeo onog trenutka kada ju je upoznao.

- Prošli smo sve od momenta kada nismo imali ništa, do ovoga danas kada imamo sve. U stvari sve sam imao kada sam imao kada sam onog dana tebe pronašao. Jedina moja - napisao je Radulović, uz njihovu zajedničku fotografiju.

Bila sa Andrijom Miloševićem

Pre nego što su se upoznali, Irena je bila u vezi sa Andrijom Miloševićem pet godina, otkrio je Jodžir jednom prilikom . On je jasno istakao da između njega i Ireninog prethodnog odnosa nema tajni i da su se njih dvoje upoznali tek dve godine nakon njenog raskida sa Miloševićem.

- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem "Tebi je, Irena, ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset". Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - ispričao je on.

