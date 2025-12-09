Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović oglasio se danas na svom Instagram profilu povodom dezinformacije koja se pojavila na jednom profilu na ovoj društvenoj mreži da se venčao sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom u Crnoj Gori. Ova vest je odjeknula kao bomba, a mnogi su se zapitali ko je muškarac koji je Čedi najveća podrška otkako se razveo od supruge Jelene Jovanović u februaru prošle godine.

Kako piše Republika Aleksandar Kos je Čedin najbolji prijatelj, a ono što javnost malo zna jeste da se Kos od ranije nalazio u društvu poznatih ličnosti. On je inače sestrić pevačice Mire Škorić i dugo je bio njen PR. Kada je pevačica jednom prilikom nastupala u rijalitiju "Parovi", Aleksandar je došao sa njom u dobro poznatu vilu, pa ga je javnost i tada videla.

Kako su pisali mediji, Aleksandar Miri nije samo obavljao menadžerski posao, već joj je bio i velika pomoć u kući.

Inače, on je diplomirani komunikolog, menadžer i stručnjak za odnose sa javnošću, a sarađivao je i sa Anom Bekutom sa kojom je i danas u odličnim odnosima.

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos

On je često u društvu Čedomira Jovanovića, a oni svoje dnevne aktivnosti dele na mrežama sa pratiocima. Tako da slobodno vreme obično provode kuvajući i obilazeći beogradske pijace.

Gotovo viralan snimak je postao onaj na kojem Čeda Jovanović peva nad šerpom u kojoj je grašak.

- Ispuni mi želju i ponovio grašak sa kreativnom dopunom. Sve za posnu dušu. P.S. Ne pitajte mene za recept - napisao je Kos.

Kako je jednom prilikom rekao Čeda, u njemu vidi istinskog prijatelja koji je bio tu kad mu je bilo najpotrebnije.

- Postoje dani kada čovek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja ok, valja nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povredio, žao mi je i Aleksandra koji je sa mnom to morao da živi, napisao je Čeda na Instagramu tada.

Podsetimo, nakon vesti sa naslovom da se Čeda verio s prijateljem u Crnoj Gori, a u čijem tekstu je stajalo da su se venčali na Svetom Stefanu, Čeda je imao jasnu poruku za osobu koja stoji iza tog profila.

"A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put..." - napisao je Čeda uz snimak vesti.

Kurir/Republika