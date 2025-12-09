Slušaj vest

Saša Mirković i Svetlana Ceca Ražnatović danas su imali prvo suočavanje i to na sudu.

Ceca je do nedavno bila sprečena da se pojavljuje na suđenju zbog poslovnih obaveza, snimanja i nastupa van zemlje, te su se mnogi iznenadili kada su su je ugledali ispred sudnice.

U opuštenom izdanju

Svetlana Ceca Ražnatović je došla u opuštenom izdanju, vezanog repa u pratnji advokata i mirno ušla u sudnicu.

Najavio tužbu

Nakon što je 10. maja pretrpeo fizički napad, za koji je optužio Velibora Popovića Popa, Saša Mirković ne odustaje od borbe za, kako kaže, "pravdu i istinu".

U jednom od svojih ranijih obraćanja, Mirković je naveo da iza napada stoje Svetlana Ceca Ražnatović i Aco Pejović, a onda je najavio i direktno suočavanje sa pevačicom.

- 09.06. u 9:30 u Palati pravde imam suđenje sa Cecom i videćemo šta će ona tom prilikom da izjavi, da kaže i da li će uopšte da se pojavi ili će da pobegne kao prošli put - rekao je Mirković, pa se dotakao Velibora Popovića Popa:

- Udarcem sa leđa i pokušajem ubistva. Kada me je udario sa leđa i onda je krenuo da me šutne u glavu spreda. Tada je pokušao da me ubije. Zašto? Pa zato što ja neću da dozvolim da u našoj branši, i neću da ćutim o tome, da menadžeri budu dileri dr*ge ili ovi trgovci na sitno oružjem. Koji su sve bliže pevačima kao što je ova kukavica. Zato što udara sa leđa, pre svega, i zato što je monstrumčina jedna najobičnija - rekao je Saša Mirković.

Novi projekat Mirkovića napravio haos

Direktor Hajp televizije i produkcije Saša Mirković sa zadovoljstvom je održao konferenciju za medije u kojoj je predstavio detalje njegovog novog projekta, a u pitanju je muzičko takmičenje "Hajp zvezde".

On je nedavno otkrio da je interesovanje kandidata za pomenuti šou program ogromno, ali je odabrano 80 najboljih.

Stručni žiri je takođe odabran sa velikom pažnjom, te je Mirković odlučio da u "Hajp zvezdama" sarađuje sa samim vrhom domaćeg šoubiza.

U pitanju su: Ana Nikolić, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.

