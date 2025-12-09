Slušaj vest

U porodici Miljković danas se obeležava krsna slava Sveti Alimpije, a slavska atmosfera u njihovom domu protekla je u znaku porodične topline i tradicionalnih običaja. Ovog puta, posebnu pažnju privukla je Luna Đogani, koja se potrudila da se u ulozi domaćice pokaže u najboljem svetlu.

Na društvenim mrežama podelila je prizore slavske trpeze, ističući slavski kolač koji je, kako je navela, prvi put sama pripremila. Na fotografiji su se našli sveća, vino, kolač i ikona, uz kratku poruku upućenu porodici povodom slave.

1/9 Vidi galeriju Luna Đogani sama napravila krsni kolač Foto: Printsceen Instagram, Pritnsceen/Instagram

Pored kolača, Luna je pokazala i pogaču ukrašenu krstom i četiri slova S, ne krijući zadovoljstvo zbog uspešno obavljenog posla.

- Moram da se pohvalim da sam prvi put sama napravila slavski kolač - uz obećanje da će uskoro napisati detaljno kako ga je pripremala.

Prvi put pali sveću bez roditelja

Marko Miljković postavio je danas na Instagramu ikonu Svetog Alimpija, krsne slave koju slavi on i porodica. Ovo je posebno emotivan dan za njega jer je prvi put da će slavsku sveću upaliti bez roditelja.

Marku je otac preminuo letos, a majka pre tri godine. Rane su i dalje sveže. Na današnji dan je postavio ikonu sveca na Instagramu i napisao: