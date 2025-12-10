Slušaj vest

Nives Celzijus iako prepoznatljiva po golišavim izdanjima i objavama, svojim stajlingom i ponašanjem često izaziva oprečne reakcije javnosti.

Sada je osvanula jedna fotka Nives i to pre 26 godina, kada je pevačica proglašena za mis "Auto kluba".

Fotografija iz 1998. godine

Fotoreporter Željko Puhovski objavio je duplericu magazina Auto klub koju krasi Nives, a slika je nastala davne 1998. godine, kada je starleta imala svega 17.

- Bio je to naš drugi fotosešn i jedno sasvim drugo doba. Onda kada nije bilo ni fotošopa ni filtera, vreme kada je fotografija nešto značila. I kada fotograf nije znao što je postigao dok nije razvio film - rekao je Puhovski, koji je u svojoj karijeri snimio niz značajnih događaja, ali i na stotine lepotica. Uprkos njenoj mladosti, sve je odrađeno vrlo profesionalno, Nives je stigla u pratnji agentkinje, nije bilo nikakvih neugodnosti ili srama - rekao je Željko i dodao:

- Slikao sam je još nekoliko puta posle i kad se sretnemo na nekom događanju, uvek mi bude drago.

U startu pokupila simpatije muškaraca

Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.

Pevačica se pojavljivala u vrlo smelim izdanjima sa krpicama koje su više otkrivale nego pokrivale, međutim to je bilo na radost publike koja je željno iščekivala njeno pojavljivanje. Mnogi je pamte kao rasnu crnku nalik Amazonkama jer je tada imala crnu kosu i bujne obline. Jedna od retkih koja je bila potpuno prirodna bez ijedne operacije na telu.

Performans iz emisije koji je napravio haos

Jedan od njenih najzapaženijih nastupa na malim ekranima bilo je gostovanje u emisiji Amidži Šou, gde je izvela pesmu "Loša sam".

Naime, Nives je zavodljivo plesala, pokazala sva svoja umeća, te je čak igrala uz pomoć stolice, ali i "pala" na pod. Valjala se, tverkovala, s*nzualno igrala, a performans je mnoge ostavio bez daha. U pantalonama i majici Nives je izvela nikad erotičniji ples.

Podsetimo, ni danas joj ne manjka lepote, te mnogi govore da izgleda odlično za svoje godine.

Nives se i sada provokativno oblači, a njene obline i dalje privlače pažnju.

