Aca Lukas nedavno je s Jutjuba obrisao još jedan svoj duet. U pitanju je numera "Problem" iz 2019. godine, koju je snimio s Majom Berović.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Kako se može videti prilikom pretrage na ovoj muzičkoj platformi, spot za ovu pesmu više ne postoji.

- Ovaj video-zapis više nije dostupan jer Aca Lukas polaže prava na njega - navedeno je na Jutjubu.

Kako bismo pokušali da saznamo koji je razlog ovakvog folkerovog poteza, kontaktirali smo s njegovim timom.

Foto: Printskrin Jutjub

- Pesma je skinuta s drugog kanala jer Aca polaže prava na njega. On kao umetnik neće više nikome da dozvoli da na osnovu njegovog imena i dela neko zarađuje - poručio je vlasnik Hajp produkcije i televizije Saša Mirković, a Lukas dodao:

- Posebno ne neke pevaljke koje niko ni ne zna - poručio je.

S druge strane, Maja nam je poručila sledeće:

- Pesma "Problem" nije moja. Ja sam od strane Ace Lukasa bila pozvana da snimimo taj duet. Ne znam zbog čega je pesma skinuta, nikad nisam ni pitala - poručila nam je Berovićeva.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Inače, ovo nije prvi put da Lukas i njegov tim brišu duete. Slično su prošle i pesme sa Ivanom Selakov i Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Ne može više niko da ima na svom Jutjub kanalu pesmu sa mnom a da ne plati ništa. Učestvovao sam u realizaciji svih tih pesama, doprineo da postanu slušane, a samo drugi su imali zaradu. E pa ni kod babe nema za džabe, pa tako ni kod mene. Ne mogu pevači da koriste moje ime, a da ne plaćaju ništa. Ne mogu više da imaju duete sa mnom na svojim Jutjub kanalima. Zato sa Ivanom Selakov nisam ni objavio pesmu i spot koji smo snimili, jer je htela da ta pesma bude samo na njenom Jutjub kanalu. Jednom sam joj učinio, pa drugi put... E pa neću više da je izdržavam, dosta je bilo - poručio je svojevremeno pevač za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Lukas i Maja Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink

Kurir.rs

