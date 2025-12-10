Slušaj vest

Vesna Đogani nekada je bila u dobrim odnosima sa bivšom suprugom njenog nevenčanog muža Đoleta Đoganija, Slađom Delibašić. Ali, pre nekoliko meseci to se promenilo kada je Vesna u jednom intervjuu optužila Slađu da je varala Đoleta tokom braka i da su je na delu uhvatili Anabela i Gagi i to preneli denseru.

- Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slada i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu sve. Slađa je više puta, kada je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Nisam ga trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini" - govorila je Vesna u emisiji "Iz profila".

Od tada svaki kontakt je prekinut između Slađe i Vesne, ali ni Anabela ne želi komunikaciju.

Pre nekoliko dana bivše jetrve, za koje se govorilo ranije da nisu u dobrim odnosima, pojavile su se na koncertu Nenada Kneževića Kneza i zajedno pozirale predstavnicima medija.

Vesna Đogani

Na pitanje novinara kako komentariše njihovo pomirenje Vesna je prevrnula očima, nabacila osmeh i rekla:

- Baš mi je drago.

Na opasku da svi komentarišu da je samo ona falila, priču je prebacila na muža:

- Đole je. Veče devedesetih, ja sam dvehiljaditih.

Na pitanje d ali postoji šansa da se nađe zajedno s njima, Vesna je rekla:

Vesna Đogani

- Očigledno da nema šanse, vi već to vidite, postalo vam je sve jasno, meni je ove godine postalo jasno, kad sam dala onaj veliki intervju koji ste, nadam se, gledali. Ja imam neke želje i predloge, ali videćemo otom-potom. Predstoji i naš veliki koncert u budućnosti. Ja sam čak i snimila pesmu sa Slađom, ja sam veoma dobronamerna i otvorenih shvatanja. Koči me druga strana. Ja svakome želim sve najlepše - rekla je Vesna, a ova izjava postala je viralna. Takođe je pevačica naišla na osudu korisnika Instagrama, gde su se nizali negativni komentari na njen račun zbog ovih reči.

Mnogi su u njenom govoru primetili ljubomoru.

- Slađa je top u godinama, ne brukaj se Vesnice. Sve ono što je ispričala o Slađi u pomenutoj emisiji, totalno bespotrebno čak i da je istinito i očekuje da joj Slađa to neće zameriti, nego će kao pre da je zove na ručkove, bože gospode glupe li žene ili ipak podmukle - neki su od komentara.

Bilo je i onih koji su na Vesninoj strani, ali daleko malobrojniji:

- Vesna je morala reći napokon istinu. Nju su osuđivali da je Đoletova ljubavnica, a Slađa je na te laži ćutala jer joj je odgovaralo da bude žrtva. Ali istina se sazna kad tad. Podmukle su Slađa i Anabela koje se ne vole, a prkose Vesni neiskrenim zagrljajem.

Na ovaj komentar odmah je stigao odgovor:

- Ona jeste bila njegova ljubavnica, ima nas koji smo tome svedočili.

Poznati na koncertu Nenada Kneževića Kneza

Oglasila se i devojka čija je sestra plesala u grupi đogani fantastiko.

- Uvek je imitirala Slađu. Pričala mi sestra, koja je đuskala kod njih, da je njjače bilo kad se Slađa ošišala na kratko sa zulufima i ofarbala u crno, pa se i ova tako ošišala i ofarbala, samo što je ovoj stajalo katastrofa.

Komentari su nastavili da se nižu.

- Zlo si, uh. Sujetna i ljubomorna i rasturačica brakova. Pokrij se ušima. Kako je ona meni antipatična, sve nja, nja, nja, a vamo kvarna kao zub. Sujetna hoće da se u sve umeša, njihova stvar. Ušla Slađi u kuću i ukrala joj muža. E Vesna, promenila si se od kada si se kao skromna devojka doselila sa Đoletom u blok. Promenila si se, postala cela isfolirana, ni traga od nekadašnje lepe, neisfolirane devojke - samo se neki od komentara.