Pevačica Katarina Živković, objavila je svoju novu pesmu, koja je već privukla veliku pažnju publike na društvenim mrežama.

Ova numera donosi moderan zvuk i energiju, po kojoj je Kaća prepoznatljiva, a poseban pečat pesmi dala je i pevačica Barbara Bobak, koja je radila na projektu.

Ovaj neočekivani muzički duo, obradovao je sve, a mnogi su na mrežama komentarisali da je "spoj njihove energije recept za hit", što i brojke dokazuju, jer je pesma za samo pet sati ušla u trending.

Dve pevačice, iako različitog senzibiliteta, spojile su stilove i temperament, što je publika odmah prepoznala i pozdravila.

Kaća je priznala da joj je rad sa Barbarom bio inspirativan:

- Barbara je unela posebnu energiju. Presrećna sam što je bila deo ovog projekta. Verujem da će pesma brzo osvojiti publiku i da ovo nije naš prvi zajednički projekat - istakla je Kaća, a Barbaara se nadovezala:

- Jako mi je drago što sam saradivala sa Kacom. Uvek mi je bila beskrajno simpatična i duhovita, baš mi je drago da mi je prvenac. Tu pesmu je snimila za 12 minuta. Toliko joj je legla pesma. Ja sam se osetila ponosno na sebe što sam prepoznala to.