Pevačica Olja Karleuša već je više puta naglasila da joj muzika nije primarni izvor prihoda, već aktivnost kojom se bavi iz zadovoljstva. Poznata je po tome da se udala za uspešnog biznismena, a dodatni prihod ostvaruje kroz izdavanje luksuznih apartmana na Kopaoniku, pa danas živi vrlo lagodno.

Sada je otkrila i kako izgleda njen raskošan stan. Prostor je veoma komotan, uređen svetlim komadima nameštaja i modernim policama sa ugrađenom LED rasvetom, dok luksuzna rasveta dominira centralnim delovima doma.

Crna stolarija pravi upečatljiv kontrast svetlom enterijeru i daje prostoru posebnu eleganciju.

Najviše pažnje privlači prostrana terasa na kojoj se nalazi veliki sto sa šest stolica, drveni ležaj, dekorativna rasveta i mnogo slobodnog prostora idealnog za boravak napolju i uživanje.

Na Avali ima vilu sa bazenom

Folk pevačica Olja Karleuša živi u kući na Avali, uživa u pravom malom raju, daleko od gradske buke i gužve.

- Nije daleko, videli ste i sami koliko vam je trebalo da stignete... Ja ionako radim vikendom, ovde provodimo vreme, bar pola godine, proleće, leto. Okolo nam je šuma, kada se legne, samo se ptice čuju, tako da je pravo uživanje i mir - kazala je pevačica nedavno.

