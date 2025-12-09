Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović odlučila je da podrži koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Jovanu Pajić, te je podelila na društvenim mrežama poruku za nju.

Naime, Marija je oduševljena njenim novim poslovnim projektom, pa joj se javno obratila.

- Svakom tvom uspehu i rastu se radujem kao malo dete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada - navela je Marija Šerifović na Instagramu.

Marija se ovde nije zaustavila, već je dodala:

- Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana - dodala je jedina srpska pobednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.

Jovana obožava Marijinog sina: "Najsrećniji mi bio"

Marija Šerifović je, podsetimo, pre dve godine dobila sina uz pomoć surogat majke, kojem je dala ime Mario, a njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić obratila se nedavno njenom nasledniku putem Instagrama.

Jovana je objavila snimak sa njihovog letovanja, kako se grle na plaži, a uz to je napisala:

- Srećan ti rođendan, mali moj posebni dečače - poručila je pevačica.

Ona je i prošle godine čestitala malom Mariu rođendan emotivnom porukom.

- Koliko je dalek bio ovaj dan... A pogledaj nas sad! - pisala je Jovana.

- Najsrećniji mi bio, posebni dečače (srećan i tebi majka) - dodala je Jovana Pajić tada.

