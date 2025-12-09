"ONO ŠTO JE ROĐENO IZ ISTINE NIŠTA NE MOŽE DA ZAUSTAVI" Mariju Šerifović preplavile emocije zbog Jovane Pajić, priznala sve: Ponosna sam...
Pevačica Marija Šerifović odlučila je da podrži koleginicu i dugogodišnju prijateljicu Jovanu Pajić, te je podelila na društvenim mrežama poruku za nju.
Naime, Marija je oduševljena njenim novim poslovnim projektom, pa joj se javno obratila.
- Svakom tvom uspehu i rastu se radujem kao malo dete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada - navela je Marija Šerifović na Instagramu.
Marija se ovde nije zaustavila, već je dodala:
- Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana - dodala je jedina srpska pobednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.
Jovana obožava Marijinog sina: "Najsrećniji mi bio"
Marija Šerifović je, podsetimo, pre dve godine dobila sina uz pomoć surogat majke, kojem je dala ime Mario, a njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić obratila se nedavno njenom nasledniku putem Instagrama.
Jovana je objavila snimak sa njihovog letovanja, kako se grle na plaži, a uz to je napisala:
- Srećan ti rođendan, mali moj posebni dečače - poručila je pevačica.
Ona je i prošle godine čestitala malom Mariu rođendan emotivnom porukom.
- Koliko je dalek bio ovaj dan... A pogledaj nas sad! - pisala je Jovana.
- Najsrećniji mi bio, posebni dečače (srećan i tebi majka) - dodala je Jovana Pajić tada.
Kurir.rs
