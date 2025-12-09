Enis Todić danas voli jednu ženu, sve isplivalo javno
CECIN MILJENIK SADA VOLI LUDO OVU ŽENU! Nakon toliko godina pojavile se nove informacije o Enisu, isplivala i FOTKA
Bivši učesnik Pinkovih Zvezda, miljenik iz tima Cece Ražnatović, Enis Todić tokom učešća u takmičenju mnogo puta isticao da mu je supruga velika podrška u karijeri i ostvarenju muzičkih snova. Danas u njegovoj porodici imaju veliki razlog za slavlje.
Naime, njegova lepa supruga Džejlana danas proslavlja rođendan, a tim povom suprug joj se javno obratio emotivnim rečima:
- Srećan rođendan ljubavi! Volim te!
Enis Todić se oženio Foto: Printscreen
Ceca mu bila mentor
Inače, Enisu je u takmičenju mentor bila Svetlana Ceca Ražnatović, koja je imala velike nade kada je ovaj njen kandidat u pitanju.
Enis je svojevremeno na društvene mreže postavio fotografiju sa Cecom iz studija, te pokazao kako provode vreme kad nisu u prostorijama gde se snimaju "Pinkove Zvezde".
Foto: Kurir
Pogledajte dodatni snimak:
