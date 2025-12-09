Slušaj vest

Bivši učesnik Pinkovih Zvezda, miljenik iz tima Cece Ražnatović, Enis Todić tokom učešća u takmičenju mnogo puta isticao da mu je supruga velika podrška u karijeri i ostvarenju muzičkih snova. Danas u njegovoj porodici imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njegova lepa supruga Džejlana danas proslavlja rođendan, a tim povom suprug joj se javno obratio emotivnim rečima:

- Srećan rođendan ljubavi! Volim te!

Enis Todić se oženio Foto: Printscreen

Ceca mu bila mentor

Inače, Enisu je u takmičenju mentor bila Svetlana Ceca Ražnatović, koja je imala velike nade kada je ovaj njen kandidat u pitanju.

Enis je svojevremeno na društvene mreže postavio fotografiju sa Cecom iz studija, te pokazao kako provode vreme kad nisu u prostorijama gde se snimaju "Pinkove Zvezde".

Foto: Kurir

