Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, veoma je prisutna na društvenim mrežama, gde redovno objavljuje sadržaje iz privatnog života, ali i motivacione misli kojima inspiriše svoje pratioce.

Ovoga puta podelila je snažnu poruku o tome koliko je važno ceniti svaki trenutak i nastaviti da živimo punim intenzitetom, čak i kada se suočavamo sa teškim emocijama ili nepovoljnim okolnostima.

Jelena Radanović podelila moćnu poruku Foto: Printscreen Instagram

Njenu objavu propratila je moćna misao:

"Ako čekaš da se osećaš bolje da bi počeo da živiš, možda ćeš čekati zauvek. Idi i živi život. Živi dok si tužan. Živi dok si anksiozan. Živi i kada se osećaš nesigurno. Jer isceljenje ne dolazi uvek pre iskustva. Ponekad je upravo iskustvo isceljuje. Veruj mi", poručila je ona.

Sloba deportovan iz Švedske

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd. On se oglašavao sa aerodroma tokom drame i otkrio o čemu je reč.

- Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari" - poručio je on tada.-Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno.

Kurir.rs

