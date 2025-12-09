Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić priznao je da je zaljubljen u Maju Marinković, javno i pred svima, a nakon toga je ona ustala i rekla šta misli o tome.

Borislav Terzić Terza otkrio je u "Eliti 9" da mu je Asmin Durdžić, koji je poljubio Maju Marinković, priznao da bi voleo da iskreno porazgovara sa njom o svojim emocijama i pokrenuo erupciju priznanja.

- Meni ne treba niko da mi klima glavom i potvrđuje. Rekao mi je Alibaba da je sam sebi dao crveni karton ne bi li... - rekla je Maja.

Međutim, Asmin je prekinuo i svojim izlaganjem šokirao sve.

- Ja se s Majom nisam z*jebavao i kad je počela da mi se sviđa, odmah sam joj prišao na garnituru. Ja sam znao zbog čega sam dobio žuti karton i onda sam sebi dao crveni karton, baš da ne bi mogao neko da mi nameće da varam nekog napolju. Posle toga sam spinovao priču i z*jebavao se s devojkama koje mi nisu značile. Maji je ovo z*jebancija kad staneš i pred pedeset ljudi sve priznaš, a da je ponižavaš onda bi joj bio dobar - rekao je Asmin.

Maju nije ubedio u isjrenost svojih osećanja, pa je naglasila da mu ništa ne veruje.

- Ja ću ti reći da ti ne verujem nijednu reč apsolutno i smatram da si prevarant. Ja jesam sve, samo glupa i naivna nisam. Ovog puta ne može učenik da nadmaši učiteljicu i opasno si se z*jebao. Nemoj da misliš da imam animozitet prema tebi, nemam ga samo to što po ceo dan dobacuješ: ''Ljubavi'' i tako to moraš da znaš da ja nisam ostale devojke već mnogo pametna - rekla je Maja.

Ona je zamolila Ivana Marinkovića da laže šta on misli o Asminovim osećanjima prema njoj.

- Danas smo videli da pričate i meni je Asmin rekao da ima prava osećanja prema Maji, a ja sam mu rekao kako bi trebao da se ponaša samo što mu ne verujem ništa. Već pet puta je rekao da se igra i mislim da se igra i pokušava da izvuče svoje dupe iz ovog odnosa. Ti si mi čudna jer mislim da ti se sviđa, ali se plašiš da je folirant - rekao je Ivan.

Maja je naglasila da su ona i Stanija dobre i da postoji nešto što se zove kodeks zbog čega ona Asmina ne gleda na taj način.

