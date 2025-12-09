Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar rešili su da pred kraj godine obraduju publiku novom pesmom koja nosi naziv “Zauvek odlazi njoj”.

Numera koju su smimili odiše posebnom energijom, a mnogi tvrde da pesma nosi prizvuk “Moderne Silvane.”

PHOTO-2025-12-09-19-15-46.jpg
Aleksandar Sofronijević nova pesma Foto: Dejan Milićević

Tekst i muziku za ovu pesmu napisala je Milena Tanasković, dugogodišnja pevačica Aleksandrovog orkestra koja i izvodi numeru, dok je Sofra napisao aranžman.

“Pesma koja se čekala”, “Ovo je prava pesma”, “To je prava muzika” - samo su neki od komentara na platformi Jutjub.

PHOTO-2025-12-09-19-16-00.jpg
Aleksandar Sofronijević nova pesma Foto: Dejan Milićević

Novu pesmu “Zauvek odlazi njoj” poslušajte u videu ispod:

Ne propustiteStars"OVOME ME JE NAUČIO ŠABAN ŠAULIĆ" Nezaboravan doček pravoslavne Nove godine uz Kurir TV: Evo šta vas očekuje
Sequence 01.01_16_44_06.Still010.jpg
StarsHIT U NAJAVI: Vlada Grujić snimio pesmu Jovana Perisića! Poslušajte kako zvuči!
balk5486jpg-2000.jpg
Stars"PREKASNO SAM SHVATIO" Saša Matić ponovo komponovao pesmu koja osvaja srca, izvodi je jedan od naših najboljih pevača
screenshot-20240520-153650.jpg
StarsOSNOVAO JE BEND, PISAO PESME, A ONDA JE REŠIO DA NAPRAVI TOTALNI PREOKRET: Mišo Banjac pred novim muzičkim izazovom
image0-61.jpg

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV