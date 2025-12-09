PEVAČU SE BORILI ZA ŽIVOT, SLUH MU TRAJNO OŠTEĆEN Od detinjstva čita sa usana, a glasom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, otkrio sv detalje
Pevač Marko Bogdanić trenutno je takmičar u muzičkom šou programu "Nikad nije kasno" gde je otkrio nepoznate detalje iz privatnog života.
On je o životnim nedaćama i zdravstvenim problemima otvoreno govorio, a na njegovu životnu priču niko nije ostao imun.
Markova borba počinje od rođenja - kada je prevremeno rođen zbog čega je dva meseca proveo u inkubatoru.
- Bio sam aktivan i na ivici da zagazim u profesionalne vode, ali tu je nastao problem sa povredama. Inače sam rođen kao nedonošče, bio sam šest meseci star, dva meseca sam proveo inkubatoru. Jedva sam preživeo. Da bih preživeo dali su mi neku injekciju koja mi je oštetila slušni živac. Vremenom sam shvatio da dosta čitam sa usana - rekao je Marko koju je uprkos tome, u emisiji "Nikad nije kasno" oduševio vokalnim sposobnostima.
- Sudbina je htela da mi to ne bude stalno zanimanje. Zaposlio sam se u jednom pozorištu, stalni sam član horskog ansambla... Takođe, u vrtićima držim školice sporta, kao i muzičke radionice - rekao je on.
Kurir.rs/Grandonline
