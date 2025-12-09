- Bio sam aktivan i na ivici da zagazim u profesionalne vode, ali tu je nastao problem sa povredama. Inače sam rođen kao nedonošče, bio sam šest meseci star, dva meseca sam proveo inkubatoru. Jedva sam preživeo. Da bih preživeo dali su mi neku injekciju koja mi je oštetila slušni živac. Vremenom sam shvatio da dosta čitam sa usana - rekao je Marko koju je uprkos tome, u emisiji "Nikad nije kasno" oduševio vokalnim sposobnostima.