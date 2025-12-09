Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas više puta je imala uspone i padove u životu, poznato je da se borila i sa psihičkim problemima, a sada je otkrila da je umalo i bila žrtva silovanja.

Anabela nikada o ovoj temi nije govorila u javnosti, a sada je iznela potresne detalje.

- Ovo možda prvi put u životu pričam. Umalo nisam bila silovana. Jedva sam živu glavu izvukla, trajalo je ceo dan to psihičko maltretiranje. Ja sam bila zatvorena, bukvalno zaključana. Nije me dodirivao. Išlo je ka tome i trebalo je da se desi, u smislu, on je seo za taj neki sto radni u kancelariji i počeo je da pije neko žestoko piće, osetila sam već da je jako pijan i verovatno mu je trebala hrabrosti... Pretpostavljam da je on mislio da ću ja to samovoljno hteti svojim dolaskom tu sam ja njemu nekako u njegovoj glavi dala "odobrenje" - ispričala je Anabela u emisiji "Šok tok".

Dobila napad zbog zlostavljanja

Pevačica je otkrila i da je jednom prilikom srela čoveka koji ju je maltretiralo i da je tom prilikom doživela panični napad.

- Dugo je trajalo to psihičko maltretiranje, tipa: "Skidaj se, šta čekaš?", "Hoćeš ti ili ću te ja skinuti?" On je bio kao od brda odvaljen, Crnogorac. Moram da kažem da Gagi zna za tu priču, odmah je saznao, mi smo tad već bili u vezi. Jednom smo sreli tu osobu, doživela sam panični napad. Rekla sam njemu: "Molim te, nemoj da gledaš u tom pravcu, idemo da pobegnemo". Vrlo brzo sam čula da je ubijen - ispričala je Atijasova sa knedlom u grlu.

Podsetimo, Atijasova je nedavno priznala da je besna na sebe zbog grešaka iz prošlosti.

