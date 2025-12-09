MILICA TODOROVIĆ PRVI PUT POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK Pevačica nasmejana i prelepa pozirala ističući stomak, dirljiv omenat sve ganuo (FOTO)
Pevačica Milica Todorović prvi put je javno podelila fotografije na kojima sa ponosom pokazuje trudnički stomak, iako je do skoro vešto izbegavala da se oglašava o trudnoći i držala svoju lepotu daleko od očiju javnosti.
Milica je sada na Instagramu objavila nekoliko nežnih i spontanih kadrova. Na fotografijama pozira sa svojim psom, koji je, sudeći po prizorima, postao njen verni pratilac i ne odvaja se od nje ni na trenutak. Na jednoj od slika pevačica nežno drži ruku na trudničkom stomaku, jasno stavljajući do znanja da uživa u ovom periodu iščekivanja i priprema za majčinstvo.
Na drugoj fotografiji pokazala je opuštenu, svakodnevnu stranu trudnoće – uživajući u krofnicama, kroz simpatičan kadar koji je mnoge oduševio. Fanovi su odmah zatrpali objavu komentarima podrške i čestitkama, ističući da pevačica blista.
Milica se u poslednje vreme retko pojavljivala u javnosti, a sada je jasno da je to bilo zbog najlepšeg razloga – posvećenosti sebi, bebi i tihoj pripremi za novu životnu ulogu.
Sa stomakom do zuba napravila lom na veselju, bila najveselija
Trudna Milica Todorović latila se mikrofona na proslavi rođenja ćerke svoje najbliže saradnice i energičnim nastupom sve oduševila.
Iako je u poodmakloj trudnoći i sa nestrpljenjem čeka porođaj, Milica Todorović bila je među najveselijim gostima na proslavi rođenja ćerke svoje saradnice i bliske prijateljice Bobane, kojoj je čestitala dirljivom objavom.
Vidno uzbuđena i vesela, pevačica se latila mikrofona i iz sveg glasa zapevala čuveni hit "Ciganka sam mala".
Millica je i zaigrala, a prisutni su bili oduševljeni njenom energijom u trudnoći, koja Todorovićevoj očigledno ne smeta da se dobro provede.
Milica Todorović sa stomakom do zuba napravila haos u lokalu: