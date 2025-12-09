Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović prvi put je javno podelila fotografije na kojima sa ponosom pokazuje trudnički stomak, iako je do skoro vešto izbegavala da se oglašava o trudnoći i držala svoju lepotu daleko od očiju javnosti.

Milica je sada na Instagramu objavila nekoliko nežnih i spontanih kadrova. Na fotografijama pozira sa svojim psom, koji je, sudeći po prizorima, postao njen verni pratilac i ne odvaja se od nje ni na trenutak. Na jednoj od slika pevačica nežno drži ruku na trudničkom stomaku, jasno stavljajući do znanja da uživa u ovom periodu iščekivanja i priprema za majčinstvo.

Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

Na drugoj fotografiji pokazala je opuštenu, svakodnevnu stranu trudnoće – uživajući u krofnicama, kroz simpatičan kadar koji je mnoge oduševio. Fanovi su odmah zatrpali objavu komentarima podrške i čestitkama, ističući da pevačica blista.

Milica se u poslednje vreme retko pojavljivala u javnosti, a sada je jasno da je to bilo zbog najlepšeg razloga – posvećenosti sebi, bebi i tihoj pripremi za novu životnu ulogu.

Sa stomakom do zuba napravila lom na veselju, bila najveselija

Trudna Milica Todorović latila se mikrofona na proslavi rođenja ćerke svoje najbliže saradnice i energičnim nastupom sve oduševila.

Iako je u poodmakloj trudnoći i sa nestrpljenjem čeka porođaj, Milica Todorović bila je među najveselijim gostima na proslavi rođenja ćerke svoje saradnice i bliske prijateljice Bobane, kojoj je čestitala dirljivom objavom.

Milica Todorović Foto: Printscreen/Instagram

Vidno uzbuđena i vesela, pevačica se latila mikrofona i iz sveg glasa zapevala čuveni hit "Ciganka sam mala".

Millica je i zaigrala, a prisutni su bili oduševljeni njenom energijom u trudnoći, koja Todorovićevoj očigledno ne smeta da se dobro provede.

