Ćerka pevača Zdravka Čolića, Una, u vezi je sa bogatašem koji je 10 godina stariji od nje, a sa kojim putuje po Evropi. Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu, dok je ona sad pokazala kako ju je dragi iznenadio.

Oni se nalaze u Austriji, a Unu je dečko izveo na romatičnu večeru, pa je ona podelila šta im je na meniju.

Slikala je i prizor na nebu, te je evidentno da im je baš sve potaman.

Una Čolić uživa na večeri  Foto: Printscreen

Una je malo potom pokazala šta jedu na ulicama, pa je jasno da im se ne žuri u Srbiju.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za "Informer".

Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su, inače, zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

Čola za letovanje na Jadranu dao veliku sumu novca

Zdravko, podsetimo, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom dečku, obezbedi potpuni ugođaj, te je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Čolić je samo za smeštaj u Hrvatskoj iskeširao skoro 20.000 evra.

Međutim, to nije sve. Njegove naslednice su navikle na čist luksuz - jedu samo najskuplju hranu, idu na privatne plaže, koriste sve tretmane koje hotel nudi, pa je za to Zdravko navodno "pukao" još 15.000 evra.

