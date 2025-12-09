Slušaj vest

Nikola Vujović Bajo, otac učesnika "Elite" Luke Vujovića, hitno se oglasio nakon drame koju je njegov sin imao sa bivšom verenicom Aneli Ahmić. Za njim se oglasila i Lukina majka koja nije birala reči.

Aneli je Luku, iače, posle burne svađe izvređala, pobacala stvari i hranu i izbacila iz hotela, što je obradovalo njegovog oca, budući da se od početka najstrašnije protivi njihovoj vezi.

- Mislim da će on sad otkačiti nju pred Novu godinu, kao po planu. On sto posto neće biti sa njom sad, do posle Nove godine, jer ako ne bude, onda očekuje da za slavu dobije čestitke, hranu, poklone, očekuje posetu za Novu godinu. Logično je da ćemo doći ako ne bude sa njom, a ako bude sa njom, ne bih došao živ! Neće niko od nas, sto posto! I Biljana je izjavila da ona neće. Ko će doći? - pita se Lukin otac.

- Šta je sad naš plan - ako je ne ostavi, za slavu ni od koga od nas neće dobiti nijednu čestitku, ne dobija ništa, niko mu ne dolazi za Novu godinu. Jedino ga tako možemo opametiti. Onda će da shvati stvarno da je problem, j***te. Evo, vi mi recite, da li vam ovo liči na Luku? Pa i voditelji se čude! On toliko okreće, laže, cela kuća ga mrzi. I ja bih ga mrzeo. Napolju... Ena Čolić je sve u pravu. Njegovo društvo ga je otpisalo, sramota čoveče, bre.

Ulaze u Elitu za Novu godinu

Ukoliko se Luka ne pomiri sa Aneli, posetiće ga za Novu godinu, kada će, prema njegovoj najavi, pasti žestoko suočavanje sa Aneli.

- Za Novu godinu ću javno da mu kažem:"Šta će ti ova k*****ina?!". Bude li me iznervirala, izneću sve dokaze o njoj koje imam, sve ću javno tu da kažem. Reći ću mu u brk:"Gubiš bre porodicu, sram te bilo! Je l' te ne interesuje porodica?! E, sad ću ti reći za ovu k***u ko je, gde je radila i šta je radila" - priča Bajo, koji kaže da se Luke stidi rođeni sin.

Povodom novonastale situacije oglasila se i Lukina majka Biljana Vujović, koja je u šoku zbog svega što je videla.

- Za mene je ovo gluma i pozorišne daske plaču za ovakva dva talenta. Obzirom da niko još nije napisao scenario na temu rijalitija, to ću biti ja. I ne šalim se uopšte. Ne bi me čudilo da Luka izađe i kaže da im je ovo sve bio dogovor. Isključivo tako ću od danas gledati na njihov odnos jer je više poslovni nego emotivan. I pre ću prihvatiti to nego da je Luka lud ili kao što mnogi malograđani kažu omađijan - poručila je Biljana i dodala:

- Da je blam - blam je, ali cilj ne bira sredstva. Ako su odlučili da iznesu ceo rijaliti na svojim leđima i da se sve vrti oko njih, neka ih, lepo im ide. Još da se ona smuva sa Anđelom, on sa Boginjom i eto i srećnog kraja - predvidela je ona.

