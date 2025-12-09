Slušaj vest

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina i Nika, postale su velike devojke koje su svu lepotu i šarm nasledile od pevačice i fudbalera.

I dok Nika sa jedne strane aktivno koristi društvene mreže i možemo slobodno reći prava je zvezda na TikToku, njena sestra Atina izuzetno je povučena, a poslednji put u javnosti smo mogli da je vidimo kod mame na promociji albuma.

Atina ima zabranu

Ipak, Jelena je u jednoj emisiji otkrila i detalje iz privatnog života starije ćerke koje nismo znali.

Naime, govoreći o svojim naslednicama, Jelena se dotakla teme estetske hirurgije koju su tinejdžerke Atininih godina počele masovno da primenjuju radi ulepšavanja.

- Drugarice u Atininom odeljenju su već radile usta, noseve, nose mrežaste čarape, posećuju estetske hirurge - rekla je Jelena Karleuša i dodala da Atina nikada nije tražila da i ona to radi.

- Atina nikada ništa od toga nije tražila, niti bih joj ja dala - zaključila je Jelena, a verujemo da devojčice poštuju maminu odluku i strogo pravilo, bar za sada.

