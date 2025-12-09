SLAVLJE U DOMU MARIJANE MIĆIĆ Voditeljka postala mama u 38. godini, a sad podelila radosne vesti (FOTO)
Voditeljka Marijana Mićić i njen suprug Miloš ponosni su roditelji dve ćerke, a njihova prva naslednica danas proslavlja svoj četvrti rođendan.
Tim povodom voditeljka je na Instagramu podelila fotografiju ćerke, sa rođendanskom tortom, uz emotivnu poruku.
Na slici se vidi i deo porodičnog doma, koji su Mićići već uveliko ukrasili novogodišnjim dekoracijama, stvarajući toplu prazničnu atmosferu.
Čestitke i lepe želje brzo su počele da pristižu, a Marijanin profil preplavljen je emotivnim porukama fanova i prijatelja.
Inače, Marijana ima dvoje dece, a prvu ćerku dobila je u 38. godini.
"Jako je bitno sa kim ćeš napraviti dete"
Inače, Marijana je jednom prilikom govorila o suprugu i istakla da je jako bitno sa kim će žena dobiti dete.
- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in" i dodala:
- Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada.
Kurir.rs