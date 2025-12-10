Slušaj vest

Crnogorski influenser i voditelj Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir, veoma je posvećen supruzi Ireni i njihovoj deci, a sada je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama izjavom o slaganju žene i majke.

Naime, Jodžir je istakao da bi uvek stao na stranu supruge ukoliko se ona ne bi slagala sa njegovom majkom, a da žive u zajednici.

- Ako ženu volim i ako je dobra majka i dobra žena i ona i ja imamo to što imamo, kao što ja imam svoju ženu, da se ne slaže sutra sa mojom majkom - stajem na stranu žene - rekao je on, dok se ostali u studiju nisu složili sa njim.

"Ali majka je majka", poručili su mu, a Jodžir je i na to ima jasan i precizan odgovor.

- Ali majka gleda, traži zamerke njoj bez razloga... Kao majka, da li je sve kod čisto kao kod majke, opeglano kao kod majke, a ova kukavica je možda radila nešto oko dece, možda bila na posao, ili nije stigla, potpuno nevažno - bio je izričit Radulović, a na mrežama se ubrzo povela polemika na ovu temu i njegovu izjavu.

"Svaka čast", "Ovo je pravi muškarac", "Mislim da bio trebao biti neutralan, te dve žene se ne razdvajaju", "Meni je ovo jedino ispravno mišljenje", pisali su korisnici.

"Možda nisam bio najbolja osoba u tvom životu..."

Inače, on se supruzi, novinarki Ireni Radulović obratio emotivnim rečima uz njihovu crno-belu fotografiju.