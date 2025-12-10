EVO ŠTA RADI MAJA OGNJENOVIĆ POSLE RAZVODA OD DAČE IKODINOVIĆA! Odbojkašica pokazala šta je najviše ispunjava, ne skida osmeh sa lica (FOTO)
Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Dača Ikodinović nedavno su se razveli nakon devet godina braka. Bivši vaterpolista je otkrio da su se razveli u miru i da nije bilo reči ni o kakvoj prevari, nego da im jednostavno u braku više nije bilo lepo.
Maja se, sa druge strane, nije oglašavala u medijima, ali je zato veoma aktivna na društvenim mrežama. Ona je pokazala kako uglavnom provodi vreme nakon razvoda, te se po njenim objavama vidi da je i dalje najviše posvećena odbojci i da joj sport fokus.
Maja je na Instagramu podelila nekoliko snimaka sa utakmice na kojima se vidi da je dobro raspoložena, te da ne skida osmeh sa lica i očigledno da se najbolje oseća kada je na terenu.
Dača o razvodu
Inače, Dača je nedavno odgovorio na pitanje o razvodu i istakao da su odlučili da svako nastavi svojim putem.
- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo, rekao je za Novu.