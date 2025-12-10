Slušaj vest

Odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Dača Ikodinović nedavno su se razveli nakon devet godina braka. Bivši vaterpolista je otkrio da su se razveli u miru i da nije bilo reči ni o kakvoj prevari, nego da im jednostavno u braku više nije bilo lepo.

Maja se, sa druge strane, nije oglašavala u medijima, ali je zato veoma aktivna na društvenim mrežama. Ona je pokazala kako uglavnom provodi vreme nakon razvoda, te se po njenim objavama vidi da je i dalje najviše posvećena odbojci i da joj sport fokus.

Maja je na Instagramu podelila nekoliko snimaka sa utakmice na kojima se vidi da je dobro raspoložena, te da ne skida osmeh sa lica i očigledno da se najbolje oseća kada je na terenu.

Dača o razvodu

Inače, Dača je nedavno odgovorio na pitanje o razvodu i istakao da su odlučili da svako nastavi svojim putem.

