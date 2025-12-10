Slušaj vest

Pevačica Sandra Valterović proslavila se kao Seksi Sandra, a proteklih godina nemamo prilike da je vidimo često u javnosti. Sandra se povukla iz javnog života, ali na mrežama je i dalje aktivna i svojim objavama izaziva pažnju javnosti.

Sandra je sada na Tiktoku objavila snimak iz kupatila gde se hvalila time kako bez intervencije izgleda u 37. godini.

Seksi Sandra Foto: Printscreen/Instagram

"Da vam objasni mama kako se izgleda u 37. godini", napisala je ona i dodala: "Bez ijedne operacije u 21. veku. Domaći zadatak".

Mnogi su potom komentarisali da kada želi da se hvali izgledom onda skine filter sa lica, a ona je potom to i uradila.

"Za sve moje drage žene i za hejtere. Pošto ste tražili da me vidite bez filtera. Pa, nagledajte se" , poručila je Sandra.

"Hvala Bogu što nemam dete"

Inače, Sandra je izazvala lavinu komentara kada je jednom prilikom govorila o majčinstvu.

- Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate! Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ovo ostalo, ta fina deca su u manjini, moraju roditelji sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - rekla je Sandra putem društvenih mreža.