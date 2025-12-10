Slušaj vest

Ema Cepter, usvojena ćerka Filipa Ceptera, proslavila je 25. rođendan u Parizu. Ema je pred odlazak na večeru pozirala u zagrljaju muškarca za kojeg se pretpostavlja da je njen partner. Na putu do restorana je podelila koliko je uzbuđena uz reči "Noć za pamćenje".

Budući da je sve vreme postavljala postove sa provoda, dekoracija su bili postavljeni baloni zlatne boje sa brojevima 25, a slavljenica je dobila i veliki buket cveća.

Ema je odlučila da obuče crnu mini haljinu, a kako bi izgledala što elegantnije na rukama je ponela providne crne rukavice. Dok je zamišljaja želju i duvala svećice, na glavi joj je stajala kruna.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

