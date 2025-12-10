Slušaj vest

Dušica Grabović (45) privatan život drži dalje od očiju javnosti, ali se na društvenim mrežama oglašava često. Ona je nedavno kupila stan od pola miliona evra, a sa partnerom smo je samo jednom uhvatili.

Dušica je otkrila da je nedavno pazarila luksuznu nekretninu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata, rekla je pevačica za Hype TV tada.

Dušica je sada na svom Instagram profilu podelila provokativan snimak na kom je vidimo u preuskim helankama i jaknici u istom dezenu, koju je otkopčala pa su grudi bile u prvom planu.

1/7 Vidi galeriju Dušica Grabović Foto: Printscreen/Instagram

Krije dečka

Pevačicu Dušicu Grabović uhvatili smo u martu ove godine na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, a nju je tada sačekao partner kog je javnost tada prvi put videla.

On joj je pomogao sa stvarima, pozdravili su se, a onda ušli u automobil i uputili se u nepoznatom pravcu.

Inače, Dušica je otvoreno jednom prilikom pričala kako je sa muškarcima bila u problemu.

- Ja mislim kad bacite fokus na jedan segment života, onda vam to ide, ako bacite na posao onda vam on ide, kada nađete ljubav, onda vam ide ljubav, a posao stavite malo sa strane.

1/6 Vidi galeriju Dušica Grabović Foto: ATA images, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Mislim da ne može i jedno i drugo. Bitan je balans u odnosu dvoje ljudi u smislu odricanja od tog komfora na koji smo svi navikli, ako pričamo o ljubavi, ali mora neko da razume i ovaj posao kojim se mi bavimo - rekla je Dušica Grabović tad za "Grand" i objasnila kakav muškarac joj je potreban, a nikako ne može da ga nađe.

- Teško je, ali jaki muškarci to razumeju. Nijedan jak muškarac neće probati da menja ženu u određenom dobu i prihvatiće posao kojim se bavi, jer poverenje je nabitnije u vezi. Nisam još uvek upoznala takvog muškarca, ne mogu da se pohvalim.