STARLETA IMA 45 GODINA, STAN U DUBAIJU OD 500.000 € I ROBOTA KOJI JE SLUŽI 24 SATA: Dečka krije kao zmija noge, samo ga jednom pokazala
Dušica Grabović (45) privatan život drži dalje od očiju javnosti, ali se na društvenim mrežama oglašava često. Ona je nedavno kupila stan od pola miliona evra, a sa partnerom smo je samo jednom uhvatili.
Dušica je otkrila da je nedavno pazarila luksuznu nekretninu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Kupila sam stan od pola miliona evra u Dubaiju, služi me robot 24 sata, rekla je pevačica za Hype TV tada.
Dušica je sada na svom Instagram profilu podelila provokativan snimak na kom je vidimo u preuskim helankama i jaknici u istom dezenu, koju je otkopčala pa su grudi bile u prvom planu.
Krije dečka
Pevačicu Dušicu Grabović uhvatili smo u martu ove godine na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, a nju je tada sačekao partner kog je javnost tada prvi put videla.
On joj je pomogao sa stvarima, pozdravili su se, a onda ušli u automobil i uputili se u nepoznatom pravcu.
Inače, Dušica je otvoreno jednom prilikom pričala kako je sa muškarcima bila u problemu.
- Ja mislim kad bacite fokus na jedan segment života, onda vam to ide, ako bacite na posao onda vam on ide, kada nađete ljubav, onda vam ide ljubav, a posao stavite malo sa strane.
Mislim da ne može i jedno i drugo. Bitan je balans u odnosu dvoje ljudi u smislu odricanja od tog komfora na koji smo svi navikli, ako pričamo o ljubavi, ali mora neko da razume i ovaj posao kojim se mi bavimo - rekla je Dušica Grabović tad za "Grand" i objasnila kakav muškarac joj je potreban, a nikako ne može da ga nađe.
- Teško je, ali jaki muškarci to razumeju. Nijedan jak muškarac neće probati da menja ženu u određenom dobu i prihvatiće posao kojim se bavi, jer poverenje je nabitnije u vezi. Nisam još uvek upoznala takvog muškarca, ne mogu da se pohvalim.
kurir.rs/blic