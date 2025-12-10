Slušaj vest

Pevačica Sandra Afrika u žiži je interesovanja javnosti zbog njenog nedavnog poteza reagovala je Srpska pravoslavna crkva, pa se dotakla toga, ali i posla i udvarača.

- Naporan mi je tempo, ja sam na to navikla. Imam faze kad kukam, ne mogu više, ali ne znam šta bih bez haosa. Negde sam navikla da živim sa tim. Bolje se snalazim u haosu, definitivno. Još sad oko Nove godine se radi svaki dan, jedan intervju, drugi, pa pripremam neke praznične fotke, svašta... Gužvanjac je više nego inače. Kad je nastup u klubu tu si dva sata, a kad su proslave privatne onda je to duže. Ja imam fiksnu cenu, gde god da nastupam. Letos su se kolege žalila, ali ja nisam otkazala bila nijedan nastup, imala sam 30 nastupa. Nisam podizala cenu, ali ne volim da pričam o tačnim ciframa - rekla je na početku Sandra Afrika.

1/6 Vidi galeriju Sandra Afrika sa psom Foto: Nenad Kostić

- Koje su mi želje za sledeću godinu? Da smo živi i zdravi, ostalo ćemo da kupimo! (smeh) Nek ostane ovako kako je. Kupila sam nekretninu, ostvarila mi se velika želja kad sam ja to htela. Posle 20 godina karijere sam se i ja skućila... (smeh) Majstori me malo zezaju, sledeća sreda, pa sledeća sreda, ali sam generalno zadovoljna. Presrećna sam. Sad je sređivanje, slatke muke. Što se tiče porodice, davno sam ja spremna za to, ali ne bih da to bude sa nekim ko nije pravi. To će da pričeka, sve dolazi u svoje vreme, onda kad treba. Svaka žena hoće da se ostvari kao majka, da bude trudna... Još sam mlada (smeh) Prošla sam svašta u životu, izlazilo se, odlazile su moje pare koje sam zarađivala... Ma, divno baš! (smeh) - jasna je bila ona.

Prokomentarisala je to što se SPC oglasila povodom njenog videa.

- Nisam se sprdala sa crkvom, to nije moja fora, svi se snimaju uz tu foru. Govore da će psa da krste, ja sam isto kao i drugi. To je Tiktok, ali se jedino moj video računa izgleda, ostali se ne računaju... (smeh) Ne smatram da mi se ovo obilo o glavu, nisam neko ko radi loše stvari. Nijedan pop neće reći da je super fora za Tiktok! - rekla je Sandra, pa se osvrnula na udvaranja muškaraca.

- Nisam videla poruke da mi se neko udvara u ružnom kontekstu, stvarno nisam imala takve situacije, ni na nastupu. Udvarača nešto ni nema mnogo... (smeh) Samoj mi je najbolje, neka mene ovako. Neka pišu i prilaze drugaricama... - istakla je pevačica.

O sukobu Kaće i Kije

Prokomentarisala je sukob Kije Kockar i Kaće Živković, o kom ne prestaje da se priča.