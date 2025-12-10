Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović od rane zore prima čestitke budući da danas proslavlja 29. rođendan. Ovim povodom je njegova supruga Bogdana na pravila kolaž njihovih fotografija.

Ona je objavila porodične fotografije na kojima se vidi koliko njih dvoje uživaju, a onda je podelila i zanimljive trenutke sa porodicom.

- Srećan rođendan Veljko - stajalo je u objavi na njenom Instagram profilu.

Proslavili godišnjicu braka

Veljko i Bogdana su krajem novembra proslavili šest godina od kako su u braku. Iz njihove ljubavi rodila si se tri sina, Željko, Krstan i Isaija, a bokser je nedavno progovorio i o četvrtom detetu.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – priznao je Ražnatović u jednom podkastu.

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

"Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili", rekla je Anastasija jednom prilikom.