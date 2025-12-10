Slušaj vest

Đorđe David opisao je najneprijatniju situaciju koju je doživeo u poslednje vreme. Kako je rekao, nije imao nameru da uvredi devojku koja je došla u invalidskim kolicima, ali se po njenom stavu sedenja nije videlo da ne može da ustane.

- Gledam devojku koja sedi na moje mesto i kažem joj: "Izvinite, molim vas, ovo je moje mesto", kaže ona samo sekund. Ja se nadovežem: "Molim vas pozurite, nemojte samo sekundu. Zašto ste mi seli na mesto?"

Ona me moli da samo jedan sekund sačekam. Ja stojim, ona drži telefon zove nekoga, priča mu da to nisu njihova mesta nego na drugu stranu. Da li je taj neko otišao da sačeka nekoga, nije ni bitno. I kaže ona meni da će sad da dođu. I ja joj odgovorim: "A izvini, ne razumem. Šta si ti, nesposobna? Treba kranovi da te prebace na drugu stranu?" - naveo je David i opisao trenutak zbog kojeg je ostao bez reči:

- Ona me je pogledala i rekla: "Ja se izvinjavam, ja sam invalid". I to je onako bio blam veliki. Ja to nisam znao, niti se to videlo po stavu kako je sedela na stolici. Bukvalno sam kleknuo pored nje i rekao: "Duboko ti se izvinjavam, mogu li ja da ti pomognem nekako?" Ona kaže da ne treba pomoć, pokaže mi i gde su stavili kolica.

On kad sam izvalio koliku sam glupost napravio rekao sam joj da je sve ok i da ostane da sedi tu, a da ću ja da odem na drugu stranu. Znači potpuno sam se pogubio, nisam znao gde ću. Bio me je blam, ali kasnije sam pokušavao da nađem opravdanje za sebe. To je jedna divno negovana devojka od oko 30 godina. Ako ovo ikad bude videla ja joj se i javno izvinjavam, nažalost to nisam mogao da zaključim - rekao je on gostujuću na Adria TV.