"NEKA I NJIMA RUŽNIMA BUDE LEPO" Evo šta je Čeda Jovanović poručio za Kurir nakon što se proširila vest da je verio svog prijatelja
Političar Čeda Jovanović u utorak je reagovao na Instagramu nakon što je jedan profil odbjavio dezinformaciju da se verio sa njegovim partneromAleksandrom Kosom.
On je na svoj profil postavio vest da oni pripremaju venčanje u Crnoj Gori, i obratio se autoru:
- A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put... - napisao je Čeda.
Od tada se pojavljuju pojedine informacije pa i da su Čeda i Aleksandar prijavili profil u policiji, ali ljudi iz njihovog okruženja kažu da po tom pitanju nisu ništa učinili i da je cela ova priča Čedi smešna.
Mi smo pozvali Čedu, koji je sa osmehom prokomentarisao ovu temu o kojoj se priča već dva dana.
- Mogu da pišu šta god hoće kao i uvek. Ako im je život zbog toga lepši, drago mi je. Nek i njima ružnima bude lepo.
Podsetimo, Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi od kada se rastao sa suprugom Jelenom Jovanović u februaru prošle godine. Njih dvojica se gotovo ne razdvajaju, zajedno putuju, a često objavljuju zajedničke snimke i iz beogradskih kafana.
Aleksandar je njegov iskren prijatelj koji je uz Jovanovića u svakoj situaciji.
Čeda Jovanović i Jelena su u februaru prošle godine rešili da se razvedu. Oni su to krili od javnosti, ali je tu informaciju Kurir otkrio krajem prošle godine. Čeda je tada potvrdio našu informaciju, a Jelena se do danas nije oglasila. Ona se drži svog stava od ranije da ne daje izjave.