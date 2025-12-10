Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas progovorila je o borbi svog supruga Andreja sa porocima i otkrila šta se tada događalo u njihovom domu.

Nakon razvoda od Gagija Đoganija, sa kojim je danas u dobrim odnosima i tri neuspele veze, Anabela je započela romansu sa sadašnjim suprugom Andrejom Atijasom sa kojom je potom dobila i ćerku.

Ona se dotakla i trenutka kada je napustila Andreja zbog njegovih poroka, te otkrila i pravi razlog zbog kojeg je to učinila.

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i nisam više znala kako da mu pomognem - ispričala je Anabela u "Šok toku".

Odlazak na lečenje ih zbližilo

Prema njenim rečima, odlazak je bila najbolja odluka jer se on probudio.

- Hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro - zaključila je Anabela, koja je u istoj emisiji ispričala kako je umalo bila žrtva silovanja.