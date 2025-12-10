Slušaj vest

Veljko Ražnatović danas je napunio 29. godina, a na Instagramu mu je divan dan čestitala i supruga Bogdana Ražnatović, sa kojom bokser ima trojicu sinova: Željka, Krstana i Isaiju. Iako se o Bogdani i Veljku mnogo toga zna, malo ko je obavešten da je Bogdana nešto starija od svog supruga.

Supruga Veljka Ražnatovića prošle godine proslavila je 13. marta svoj 30. rođendan, kada je od muža na poklon dobila luksuzni auto, a slavlje je u beogradskom restoranu organizovala za najbliže.

Veljko i Bogdana Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Kako su se upoznali Bogdana i Veljko

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

"Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili", rekla je Anastasija jednom prilikom.

"Bogdana je porodična, ceni prave vrednosti"

Bogdanin otac Bogdan je jednom naveo da je odmah na početku veze skrenuo pažnju Veljku pažnju na to kakva je njegova Bogdana.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan o najmlađoj ćerki.

Haos oko razvoda

Podsetimo, Veljko je nedavno podelio snimak sveštenika koji je govorio o razvodu, a kako kaže nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu - rekao je sveštenik u snimku koji je Veljko podelio, a nedugo zatim se ponovo oglasio.

- Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti - poručio je on.