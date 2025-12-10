Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić proveo je jedno poslepodne u šoping centru, a tom prilikom je hteo da kupi sve što je potrebno kako ne bi morao ponovo da ide po buticima. Njemu je društvo pravio sin Matija, dok su ga trudna supruga Mina i sin Perun čekali kod kuće.

Ognjen Amidžić i Matija su razgledali radnje, a najviše su se zadržali u sportskim radnjama gde se prodaje oprema za skijanje.

Kako se saznaje, šoping oca i sina koštao je oko 200.000 dinara.

1/4 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printscreen

- Ognjen je stvarno car i vidi se da je posvećen otac. Kupio je sinu nekoliko pari patika i raznu skijašku opremu, što je dečaka mnogo obradovalo. Ispunio mu je gotovo sve želje, pa je račun na kraju bio skoro 200.000 dinara. Bilo je tu svega - čizama za sneg, opreme, kapa i popularnih modela patika. Moram da dodam da je Amidža izuzetno prijatan i jednostavan čovek. Strpljivo je čekao u redu iako je gužva bila velika, što smo kasnije svi komentarisali - ispričao je očevidac za Informer.

Amidžić je bio obučen ležerno - nosio je bež trenerku uklopljenu sa duksom u krem tonovima.

Slavio rođendan najstarijem nasledniku

Ognjen je na Instagramu podelio fotografiju sa sinom i uputio mu emotivnu čestitku:

"Matija, želim ti još 10 puta više sreće nego što si ti doneo meni. Mnogo, mnogo zdravlja i malo magije. Ostalo ćeš sam! Srećan ti rođendan", poručio je Amidžić.

Inače, Ognjen sa drugom suprugom Minom Naumović trenutno čeka drugo dete. Par je prošle godine dobio sina, kojem su dali ime Perun, a sada će njihova porodica postati bogatija za jednu devojčicu.