Ana Nikolić nedavno je bila u centru medijske pažnje zbog incidenta koji je doživela u hotelu u Dubaiju, kada je osoblje htelo da je izbaci zbog navodno neplaćenih računa.

Kurir je tada ekskluzivno došao u posed video snimka izbacivanja iz hotelske sobe gde je boravila s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, koji se ubrzo i vratio za Beograd bez nje.

Sada je sama pevačica objavila novi audio snimak od tog dana, kada je nekome u glasovnoj poruci objašnjavala kako je zvala policiju jer joj je direktorka hotela pretila.

- Sad sam zvala muriju, pošto mi ovde lupa direktorka hotela i to kao na engleskom. Pazi, rekla sam joj: "Slušaj, klošarko, a vidim da ti je njuška srpska. Nemoj ovde da mi pričaš na engleskom, da te ne bi bacila kroz terasu bre. Pliz in ingliš, ingliš... Pliz in arabik - prepričala je neprijatnu situaciju Ana.

Podsetimo, na snimku koji je sad postao viralan na društvenim mrežama, nervozna Nikolićeva nije birala reči dok se svađala sa zaposlenima u luksuznom hotelu.

Na snimku se čuje kako jedan od zaposlenih govori:

- Ovako nećete moći da nastavite - dok iz sobe iznosi Anine stvari spakovane u kese.

Vidno uznemirena, Ana mu oštro uzvraća:

- A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan! - vikala je pevačica tokom sukoba.

