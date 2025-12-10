Slušaj vest

Luna Đogani, čerka Anabele Atijas, tokom učešća u rijalitiju uplovila je u emotivnu vezu sa Markom Miljkovićem, sa kojim se ljubav nakon izlaska iz rijalitija krunisala brakom. O svom zetu pričala je javno pevačica ističući da joj se mišljenje promenilo.

Marko i Luna imaju dve ćerke, a uprkos turbulentnim odnosima u rijalitiju, Anabela i Marko su smirili strasti i sada jedno za drugo imaju samo reči hvale. Tokom gostovanja u emisiji kod Ognjena Amidžića, pevačica je upitana o tome kakvo mišljenje ima o Miljkoviću.

Luna Đogani i Marko Miljković  Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

- Šta iskreno misliš o svom zetu Marku Miljkoviću - glasilo je pitanje.

- Ima li neki pištolj da se upucam ovde - zakukala je Anabela ističući da isto pitanje dobija godinama.

- Najiskrenije, mnogo ga volim i poštujem. Otac je mojih unučica i hvala mu na tome što je doprineo tome. Stvarno mislim sve najbolje, promenilo mi se mišljenje. Ne mogu biti iste okolnosti tada i sada. Pričamo o tamo nekom zatvorenom prostoru gde su oni bili u nekoj vezi. U momentu kada su se verili, sve se promenilo - objasnila je Atijasova.

- Na mom rođendanu sam mu rekla kad sam držala zdravicu: "Nije tebi lako bilo sa mnom" - prisetila se pevačica u "Amidži šou".

Anabela o mužu

Pevačica Anabela Atijas prisetila se perioda kada je nakon razvoda od Gagija Đoganija i tri neuspele veze, započela romansu sa sadašnjim suprugom Andrejom Atijasom sa kojom je potom dobila i ćerku.

"Kad nisam želela muško da vidim, desio se on. Borio se najviše za mene i time me je osvojio", priča Anabela.

