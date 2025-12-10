"ZA TAKVE IZJAVE TREBA DA POSTOJI ODGOVORNOST" Mreže se usijale nakon Cecine izjave u kojoj se pominju životinje: Reagovala i Indira!
U nedavno emitovanoj televizijskoj emisiji, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović izazvala je žestoke reakcije gledalaca nakon izjave koja je momentalno postala viralna.
U jednom razgovoru Ceca je rekla:
„Najgore je kad laju oni mešanci, za njih postoje šinteri.“
Izjava razbesnela naciju
Izjava je ubrzo izazvala lavinu negativnih komentara na internetu.
Mnogi korisnici društvenih mreža osudili su ovakav rečnik, tvrdeći da je uvredljiv i neprimeren za javnu ličnost.
Komentari su se nizali: „Šta da očekuješ kad joj sin štanca azijate, drži vukove u boksevima i vodi kučiće na borbe“ „Za takve izjave treba da postoji odgovornost, ovo je za zatvor", „Ovo je govor mržnje, sram je bilo“...
Među komentarima izdvojila se i Indira Levak koja je kratko prokomentarisala "Strašnooo!". Podsećamo, nije samo Ceca na meti kritika nacije, tu se našla i Vesna Đogani, ali zbog potpuno druge situacije.
Pogledajte dodatni snimak: