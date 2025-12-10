Slušaj vest

U nedavno emitovanoj televizijskoj emisiji, pevačica Svetlana Ceca Ražnatović izazvala je žestoke reakcije gledalaca nakon izjave koja je momentalno postala viralna.

U jednom razgovoru Ceca je rekla:

 „Najgore je kad laju oni mešanci, za njih postoje šinteri.“

Ceca Raznatovic
Cecina izjava razbesnela naciju Foto: Printskrin

Izjava razbesnela naciju

Izjava je ubrzo izazvala lavinu negativnih komentara na internetu.

Mnogi korisnici društvenih mreža osudili su ovakav rečnik, tvrdeći da je uvredljiv i neprimeren za javnu ličnost.

Komentari su se nizali: „Šta da očekuješ kad joj sin štanca azijate, drži vukove u boksevima i vodi kučiće na borbe“ „Za takve izjave treba da postoji odgovornost, ovo je za zatvor", „Ovo je govor mržnje, sram je bilo“...

Ljudi ne vole Cecu
Foto: Printscreen

Među komentarima izdvojila se i Indira Levak koja je kratko prokomentarisala "Strašnooo!". Podsećamo, nije samo Ceca na meti kritika nacije, tu se našla i Vesna Đogani, ali zbog potpuno druge situacije.

