Slušaj vest

Muzička zvezda Vesna Zmijanac primljena je pre nekoliko dana u Urgentni centar, što je Kurir prvi objavio.

Folk pevačica je tada, nakon što joj je ukazana pomoć lekara, puštena kući, međutim s obzirom na to da joj je opet pozlilo, lekari su je vratili u bolnicu na dalja ispitivanja.

Vesni je danas produžen boravak u bolnici radi daljih ispitivanja, jer joj je zdravstveno stanje i dalje pogoršeno, piše Pink.rs.

Pevačica se po prijemu u Rgentni oglasila za medije i otkrila kako se oseća:

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona na Instagramu.

Podsetimo, kao što smo pisali, ona je tada kontaktirala privatnu ustanovu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u, pa su je uputili u Urgentni centar.

Ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, do sada.