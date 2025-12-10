Slušaj vest

U pucnjavi koja se dogodila u jednom kafiću na Vračaru, kako Kurir saznaje, ranjen je Vuk Bajrušević.

Kako otkriva izvor Kurira, Bajrušević je vlasnik kafića u Novopazarskoj ulici u kom se pucnjava dogodila.

I dok je javnost uznemirena zbog još jednog u nizu mafijaškog događaja usred bela dana u našem glavnom gradu, malo ko zna da je i Vukova sestra poznata naciji.

1/6 Vidi galeriju U ovom kafiću je ranjen Vuk Bajrušević Foto: Nemanja Nikolić

Ko je Vukova sestra?

Reč je o Bojani Bajrušević, udovici ubijenog Vladimira Kovačevića Trefa.

Ona je sada u braku sa Vasom Jeremićem, poznatim hirurgom i bivšim mužem Mire Škorić. Par se retko pojavljuje na javnim događajima, ali su nedavno bili zajedno na jednoj promociji kod Bobe Živojinovića.

Podsetimo, Bojana je bila interesantna medijima ne samo zbog braka sa pokojnim Vladimirom Kovačevićem Trefom koji je poginuo u pucnjavi, već i zbog otmice svog brata Vuka Bajruševiča u novembru 2000. godine koji je danas ranjen na Vračaru.

1/5 Vidi galeriju Bojana Bajrušević Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Otmica Vuka Bajruševića

Kidnapovanje Vuka Bajruševića 7. novembra 2000. godineprva je otmica koju je izvršio zemunski klan. Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva setra Bojana uspela da je spusti na milion i po.

U ovom slučaju učestvovala je prva postava zemunskog klana, počevši od vođa ove krimi-bande Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma, pa zatim i Vladimir Milisavljević – Vlada Budala, Dejan Milenković Bagzi, Miladin Suvajdžić – Đura Mutavi, Milan Jurišić, Miloš i Aleksandar Simović, Dušan Krsmanović…

Važna karika bio je Milorad Ulemek Legija, u to vreme još uvek aktivni pripadnik MUP-a.

Pogledajte dodatni snimak sa Vračara gde se desila pucnjava: