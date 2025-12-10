Slušaj vest

Naša ekipa se našla ispred Pinkovih studija gde će se danas održati snimanje novogodišnjeg programa.

Očekuje se dolazak velikih estradnih zvezda i poznatih pevača, a među prvima je stigla Zlata Petrović koja nije imala dlake na jeziku.

"Varala sam i Peju i Hasana"

Zlata Petrović stigla na snimanje novogodišnjeg programa Foto: Kurir

Zlata se prvo osvrnula na nedavnu izjavu bivšeg supruga Zorana Pejića Peje koji je priznao da ga je ona varala.

"Zvala sam ga odmah nakon te izjave, pitala sam ga što je to rekao, ali moram priznati da sam ja varala i Peju i Hasana", zbunila nas je izjavom pevačicom koja se brzo nadovezala:

"Šalim se, naravno".

Zlata je govorila i o svom sinu Jovanu, kao i o snajki Eni.

"Naša porodica ima tu neku priču da svaka snajka koja dođe u familiju već ima dete, ja sam imala Mikija, a Ena sada ima svog sina", rekla je pevačica i otkrila nam još mnogo toga što možete poslušati u nastavku:

Zlata Petrović o sinu i snajki, Peji i Hasanu Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: