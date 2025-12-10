Slušaj vest

Naša ekipa se našla ispred Pinkovih studija gde će se danas održati snimanje novogodišnjeg programa.

Očekuje se dolazak velikih estradnih zvezda i poznatih pevača, a među prvima je stigla Zlata Petrović koja nije imala dlake na jeziku.

"Varala sam i Peju i Hasana"

Zlata Petrović stigla na snimanje novogodišnjeg programa Foto: Kurir

Zlata se prvo osvrnula na nedavnu izjavu bivšeg supruga Zorana Pejića Peje koji je priznao da ga je ona varala.

"Zvala sam ga odmah nakon te izjave, pitala sam ga što je to rekao, ali moram priznati da sam ja varala i Peju i Hasana", zbunila nas je izjavom pevačicom koja se brzo nadovezala:

"Šalim se, naravno".

Zlata je govorila i o svom sinu Jovanu, kao i o snajki Eni.

"Naša porodica ima tu neku priču da svaka snajka koja dođe u familiju već ima dete, ja sam imala Mikija, a Ena sada ima svog sina", rekla je pevačica i otkrila nam još mnogo toga što možete poslušati u nastavku:

Zlata Petrović o sinu i snajki, Peji i Hasanu Izvor: Kurir

Ne propustiteStars"PEJA JE TU NOĆ POČEO DA PIJE" Hasan Dudić iskreno o Pejinoj izjavi da ga je Zlata varala: Mnogi muškarci su merkali Zlatu...
zlata peja hasan.jpg
StarsZLATA PETROVIĆ PONOVO SA BIVŠIM MUŽEM! Pevačica okupila porodicu, osvanula fotografija a sin Jovan ponosan: "FAMILIJA"
zlatapetrovic-1.jpg
StarsZLATA PETROVIĆ SAHRANILA BRATA, DOŠLI NJENI BIVŠI MUŽEVI: Hasan Dudić vidno potrešen, Peja se nije odvajao od sina
untitled1.jpg
StarsŠOK! HASAN DUDIĆ U EMISIJI UŽIVO, IZJAVIO LJUBAV SPISATELJICI: Kao lutka si, zaljubljen sam u tebe, napisao sam ti i pesmu (VIDEO)
54647odj.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

“Hvala bogu na dobrim ljudima”: Zlata Petrović o Peji i sto je prihvatio sina Ene Čolić kao svog Izvor: MONDO