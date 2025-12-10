SANDRA AFRIKA RATOVALA SA MILETOM I MARTOM KITIĆ, A SADA SE MIRE! Padale ozbiljne reči: Miševi izašli iz svojih rupica
Sandra Afrika je svoju karijeru započela kao igračica Mileta Kitića, da bi potom krenula samostalnim putem i postala jedna od plaćenijih pevačica na domaćoj sceni.
Iako su početkom karijere često sarađivali, godinama nisu bili u kontaktu, a domaća javnost brujala je o njihovim sukobima.
Sve iznenadilo je to što je Sandra bila gost na Kitićevom solističkom koncertu krajem novembra u zagrebačkoj Areni.
Dvojac je zajedno zapalio scenu, na oduševljenje prisutnih, a javnost je bila znatiželjna kako je do pomirenja došlo.
Upravo to zanimalo je korisnike Instagrama, a pitanje je Sandri u svojoj emisiji preneo Ognjen Amidžić.
- Kako je došlo do pomirenja s Miletom Kitićem i Martom Savić? - glasilo je pitanje.
- Ja se nisam ni svađala sa njima. Samo sam u jednom momentu iznela neko svoje mišljenje koje je bilo pre sto godina, šta je bilo, kako je bilo. Niko se ni sa kim nije svađao - odgovorila je Afrika.
Marta govorila o tom sukobu
Podsetimo, Marta je svojevremeno progovorila o njenom i Miletovom sukobu sa Afrikom.
- Skandali su bili po pitanju te osobe, ne po pitanju mene. Meni je uvek žao kada se ja spominjem negde nezasluženo. Moje mišljenje o svemu tome – miševi uvek postoje, oni imaju svoje rupice. Iz njih izlaze, vraćaju se u njih. Pričaju, rade šta rade. Ali, miš je mali i kada se popne na brdo - rekla je ranije za medije Marta, a Sandra joj je tada žestoko odgovorila:
- Neki ljudi pobegnu iz sela, ali selo iz njih nikada. Vidim koliko je boli to moje brdo na koje se penjem, a i dalje sam miš na njemu, kada ja radim Švajcarsku, Austriju, Bosnu. Eto, to brdo možda boli.
kurir / telegraf
