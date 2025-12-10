Slušaj vest

Sandra Afrika je svoju karijeru započela kao igračica Mileta Kitića, da bi potom krenula samostalnim putem i postala jedna od plaćenijih pevačica na domaćoj sceni.

Iako su početkom karijere često sarađivali, godinama nisu bili u kontaktu, a domaća javnost brujala je o njihovim sukobima.

Sve iznenadilo je to što je Sandra bila gost na Kitićevom solističkom koncertu krajem novembra u zagrebačkoj Areni.

1/6 Vidi galeriju Sandra Afrika sa psom Foto: Nenad Kostić

Dvojac je zajedno zapalio scenu, na oduševljenje prisutnih, a javnost je bila znatiželjna kako je do pomirenja došlo.

Upravo to zanimalo je korisnike Instagrama, a pitanje je Sandri u svojoj emisiji preneo Ognjen Amidžić.

- Kako je došlo do pomirenja s Miletom Kitićem i Martom Savić? - glasilo je pitanje.

- Ja se nisam ni svađala sa njima. Samo sam u jednom momentu iznela neko svoje mišljenje koje je bilo pre sto godina, šta je bilo, kako je bilo. Niko se ni sa kim nije svađao - odgovorila je Afrika.

Marta govorila o tom sukobu

1/4 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Dragana Udovicic

Podsetimo, Marta je svojevremeno progovorila o njenom i Miletovom sukobu sa Afrikom.

- Skandali su bili po pitanju te osobe, ne po pitanju mene. Meni je uvek žao kada se ja spominjem negde nezasluženo. Moje mišljenje o svemu tome – miševi uvek postoje, oni imaju svoje rupice. Iz njih izlaze, vraćaju se u njih. Pričaju, rade šta rade. Ali, miš je mali i kada se popne na brdo - rekla je ranije za medije Marta, a Sandra joj je tada žestoko odgovorila:

- Neki ljudi pobegnu iz sela, ali selo iz njih nikada. Vidim koliko je boli to moje brdo na koje se penjem, a i dalje sam miš na njemu, kada ja radim Švajcarsku, Austriju, Bosnu. Eto, to brdo možda boli.

kurir / telegraf

Pogledajte dodatni snimak: