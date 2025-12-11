Slušaj vest

Emina Jahović i Mustafa Sandal, sedam godina nakon sporazumnog razvoda, ponovo su se našli oči u oči. I to na sudu u Turskoj.

Foto: Dragan Kadić

Kako prethodnih dana sa oznakom "ekskluzivno" pišu svi turski mediji, Emina je podnela novu tužbu, tvrdeći da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. Između ostalog, u to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je to potrebno.

Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da naša pevačica dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanjedece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.

Foto: Printskrin

Do susreta bivših supružnika došlo je nedavno na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u celu priču, ona je tada istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbežnom.

Kako tamošnji mediji prenose, ovo nije prvi pravni sukob između Emine i Mustafe zbog novca. Godine 2022. Jahovićka je bila pokrenula izvršni postupak protiv Sandala zbog neisplaćenih 26 alimentacija, ali je tada tužba odbačena nakon što je pevač dokazao uplatu od 1,8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

1/8 Vidi galeriju Mustafa i Emina Foto: Dragan Kadić, Kurir štampano

Podsetimo, Emina i Mustafa razveli su se 2018. godine, nakon 10 godina bračne zajednice.

- Mustafa više od dve godine ne plaća alimentaciju. Sve obaveze prešle su na mene. Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali to nije uradio. Taj spor se nastavlja i nastaviće se. U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. I dalje smo na sudu. Advokati rade svoj posao, ja im se ne mešam. Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti. Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - rekla je Emina za svojevremeno za Stori, a potom priznala da ljudi u Turskoj nisu objektivni po ovom pitanju.

- Nažalost, nisu objektivni. Skoro svi napisi u novinama uvek su na strani mog bivšeg supruga, slučajno ili namerno. Ali ja sam davno prestala da se sekiram. Jednostavno me to više ne pogađa - priznala je Emina.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Emina Jahović za Kurir: