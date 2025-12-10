Slušaj vest

Pevačica Stoja Novaković nedavno je pred kamerama progovorila o svojim nekretninama, među kojima je i kuća u Istri. Međutim, izjava koju je tom prilikom iznela izazvala je burne reakcije u Hrvatskoj.

Stoja je pre tri dana sletela na beogradski aerodrom nakon nastupa tokom vikenda i bila je dobro raspoložena da govori o raznim temama. Ipak, njen komentar o odmoru u Istri brzo je postao predmet negodovanja među komšijama.

– Družim se sa životinjama, cvećem, tu nalazim mir. Provodim vreme sa decom. Dolaze mi koleginice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu… Idem u Istru, u svoju kuću, ali Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju. Meni je to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ni ne znaju hrvatski da pričaju. Nemam vremena da se družim, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke – ispričala je pevačica.

Stoja Novaković Foto: ATA images, Printscreen, ATAIMAGES

Hrvati ljuti

Ova izjava ubrzo je naišla na osudu brojnih Hrvata, koji su je doživeli kao uvredu i omalovažavanje Istre i hrvatskog identiteta.

Komentari na društvenim mrežama ne prestaju, a mnogi poručuju da pevačica pokazuje nepoštovanje prema zemlji u kojoj ima i svoju nekretninu.

Ne propustiteStarsSTOJA KUPILA 10 STANOVA, IZDAJE IH I ZGRĆE LOVU: Sebi sagradila viletinu u okolini Zrenjanina, ima i nekretninu u Istri
whatsapp-image-20240130-at-4.29.10-pm.jpg
Stars"ISTRU NE DOŽIVLJAM KAO HRVATSKU!" Folkerka kupila kuću na primorju, a na pomen Jane Todorović se brecnula, evo zašto ne želi da joj se javi
Stoja Novaković došla na nastup
Stars"ZAKLEO SAM SE NA GROBU MARINE TUCAKOVIĆ" Rale raskrinkao estradu: Ona platila dug od 250.000 maraka, Ceca ga molila za pesmu, a borio se sa ovim porokom!
untitled1.jpg
StarsSVE MANJE POSLA ZA ESTRADU! Pevači masovno spuštaju cene nastupa: Dara Bubamara sad radi za 4.500 evra! Evo koliko uzimaju one
Untitled-1.jpg

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV