Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine, sa početkom u 20.30 časova. 

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije, a plan je da se produkcijski  sve nadmaši što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć, samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. 

