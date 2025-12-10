Slušaj vest

Pred brojnim kolegama i prijateljima, Đorđe Nedeljković predstavio je svoj muzički debi — emotivnu pop baladu „Osloni se na mene“, koja već na prvo slušanje osvaja iskrenošću, toplinom i prepoznatljivim glasom kojim iskusni pevač donosi priču o ljubavi.

„Osloni se na mene“ je numera koja govori o trenucima kada nam je najpotrebnije da neko veruje u nas — o onim tihim, ali presudnim gestovima ljubavi i prijateljstva. Đorđe je pesmu posvetio svima koji su ikada bili nečiji oslonac ili su imali nekoga ko ih je podigao onda kada je bilo najteže.

Đorđe Nedeljković objavio pesmu Foto: Đorđe Đoković

- Ovo je moj iskreni početak. Hteo sam da svaka nota i svaki kadar budu pravi odraz onoga što nosim u sebi — potrebu da kažem ljudima: nisu sami. Nadam se da će se svi pronaći u ovoj pesmi, baš kao što sam se i ja pronašao dok sam je stvarao - kaže Đorđe.

Sa pesmom za koju je muziku, tekst i aranžman radio Vuk Matić, stiže i prvi zvanični spot u Đorđevoj karijeri koji potpisuje Goran Kovačić.

Promociji su prisustvovali i Kaja Ostojić, Goran OK bend, Dule Lušin, Slavko Banjac, Nemanja Radonjić i mnogobrojne kolege sa naše muzičke scene.

Kurir.rs

