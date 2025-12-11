Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Džidža Stojković nedavno se suočila s najtežim periodom u životu. Ona je izgubila bebu u drugom mesecu trudnoće, nakon čega je rešila da se skloni iz grada.

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca otputovala je s dečkom Milanom na Staru planinu, gde uživaju već nekoliko dana. Naš paparaco, koji se trenutno nalazi na istoj planini, spazio je Džidžu ispred hotela. Bio je sunčan dan, koji je ona iskoristila da prošeta po prirodi. U trenutku kad se vraćala u smeštaj, naš paparaco ju je spazio.

Dečko ju je sačekao na ulazu u hotel

Bila je u opuštenom izdanju, puštene kose i s kapom na glavi, nosila je trenerku, a na licu je imala naočare za sunce. Na ulazu u hotel čekao ju je dečko, s kojim je već duže u vezi.

Inače, njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i brzo su uplovili u emotivni odnos.

Podsetimo, Džidža se nije pojavljivala u javnosti, a da je izgubila bebu, otkrio je njen otac prilikom dolaska na snimanje "Pinkovih zvezda".

- Pa nije baš dobro. Izgleda da će morati ponovo - rekao je Dragan Stojković Bosanac tada okupljenim novinarima.

Džidža je već godinama na muzičkoj sceni, a jednom prilikom je za Kurir televiziju istakla da je bolje što joj je otac pomogao u karijeri nego mafija.

"Bolje da mi je tata otvorio vrata, nego mafija"

- Zbog čega ljudi uopšte osuđuju? Biću malo oštrija. Ja sam jako ponosna na to kad kažem otac mi je pomogao i otac mi je otvorio vrata. Bolje da mi je tata otvorio vrata, nego mafija. Volim što ne moram da se pravim, nego lepo kažem, tata mi je pomogao - rekla je Džidža svojevremeno.

Foto: Damir Dervišagić

Kako je tada istakla, njen otac je veliki muzičar i poznavalac muzike.

- Tata, kao veliki poznavalac muzike, nikad ne bi dopustio da se ja bavim time, a da nemam talenat. Non-stop sam morala da se dokazujem - prisetila se Džidža učestovavanja u takmicenju "Zvezde Granda".



